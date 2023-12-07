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經濟
香港地產

時裝店40萬租廣東道舖 低高峰八成

【明報專訊】雖然本港與內地通關接近1年，核心區租賃交投漸見活躍，惟租金表現仍大不如前，其中曾由希臘首飾品牌Folli Follie於2013年高峰價200萬元租用的尖沙嘴廣東道恒利大廈地下2號舖，最新由時裝店以月租約40萬元租用，租金較高峰期大跌八成。

上述物業鄰近APPLE STORE，面積約1000方呎，市場消息稱，最新以約40萬元租出，呎租約400元。Folli Follie於2013年以200萬元租用該舖，及後估計已減至約100萬元續租。2020年品牌資不抵債，申請自動清盤，故撤出該店，最新租金較10年前高峰期大跌80%。

另市場消息指，由錦華實業董事長、資深舖位投資者楊奮彬及相關人士持有的北角英皇道安寧大廈地下1B號舖，面積約1072方呎，以約4800萬元售出，呎價約4.48萬元，原業主楊奮彬等早在2009年以約2800萬元購入，持貨14年，帳面獲利約2000萬元或71%。舖位現由7-11便利店租用，租約期至下月，以目前月租約15.5萬元計，租金回報約3.88厘，其後租戶享兩年續租權，屆時租金將增至16.5萬元，而回報則增至4.1厘。

[香港地產]

相關字詞﹕舖位成交 楊奮彬 folli follie 舖位租務 廣東道

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