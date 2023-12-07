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經濟
香港地產

林奮強破頂價3630萬沽維港灣複式

【明報專訊】有「樓市大好友」之稱的行政會議前成員林奮強，原來上月以2158萬元沽出九龍站擎天半島3房戶前，即在10月政府公布《施政報告》前已沽出位於奧運站維港灣一個複式戶，更於逆市下創屋苑成交價新高。

1個月連沽兩豪宅套5788萬

資料顯示，維港灣9座頂層複式戶，實用1590方呎，間隔略經改動，現為3房雙套連士多房，享開揚海景，以3630萬元易手，實呎22,830元；對上屋苑最高成交價紀錄，位於8座及9座同類複式戶，均為1367方呎，曾分別於2018年及2021年以3500萬元易手，林氏現沽出的複式戶做價，較舊紀錄高130萬元或4%。林氏2008年1800萬元購入，帳面升1830萬元或逾倍，連同早前沽出的擎天半島3房戶，即林氏1個月內共套現5788萬元。

趙海珠貝沙灣「4按」銀主盤

3380萬沽

原由無綫電視前新聞主播趙海珠及其丈夫持有的薄扶林貝沙灣「4按」銀主盤近日易手。美聯高級分區營業經理楊家俊表示，貝沙灣1期8座低層戶，實用1552方呎，4房雙套連士多房間隔，連平台及露台，享海景，近日獲外區家長客以3380萬元承接，實呎21,778元，較10月拍賣開價低120萬元或3%。趙海珠及其丈夫陳昊言2011年斥3100萬元買入，2013年起先後「4按」，現成交價較12年前購入價仍高280萬元或9%。

內地客付229萬辣稅購海日灣

另外，有內地客減辣後付辣稅入市。美聯分行首席高級營業經理賴嘉敏表示，大埔白石角海日灣II 7座地下連花園戶，實用1146方呎，4房1套連工人套房間隔，附651方呎花園。單位屬銀主盤，獲內地家庭客以1528萬元承接，實呎13,333元，需付約229萬元辣稅。原業主2019年以1913.6萬元一手購入，是次成交價較買入價貶值約385.6萬元或兩成。

中原區域營業經理黃小江表示，西營盤星鑽高層J室，實用499方呎兩房間隔，以1165萬元沽出，實呎23,347元。買家為專才，「先免後徵」新措施下，購買上址只需付約44萬元印花稅，較減辣前約350萬元慳逾300萬元。原業主2016年1148萬元一手買入，帳面僅賺17萬元或不足2%，連使費料微蝕離場。

[香港地產]

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