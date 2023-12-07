連續兩月預售零新申請12年首見 已批未推涉1.5萬伙 減辣後發展商對後市仍觀望

明報記者 林可為

雖然年初受通關、經濟復常效應帶動樓市氣氛曾一度活躍，惟下半年起，受加息和其他負面政經因素影響，樓市轉吹淡風，即使特首李家超10月底公布的《施政報告》，推出一系列減辣新舉措，惟樓市仍充斥濃厚觀望氣氛。地政總署資料顯示，繼10月後，11月再出現私樓「零申請」預售樓花，若連同6月，更是半年內3度出現私樓「零申請」（見圖）。

首11月新申預售9681伙 10年新低

美聯首席分析師劉嘉輝認為，港府雖然減辣，惟發展商對後市仍然觀望，加上目前市場積存的貨尾量多，故減慢申請預售樓花步伐，以便推遲開盤時間，導致出現連續兩個月未有私宅申請預售。劉指出，對上一次出現類似情况為2011年6月至9月，當時連續4個月出現「零申請」。事實上，即使連同資助房屋，今年首11個月新申請預售樓花合共涉9681伙，較去年同期錄逾2.35萬伙按年跌約59%，屬10年同期新低。

鷹君何文田站共涉990伙批預售

至於上月獲批預售的私宅項目共3個（來自兩個樓盤）、涉及單位總數1072伙（見表），較10月批出601伙，按月回升逾78%。其中最矚目為鷹君（0041）、港鐵（0066）合作的何文田站第2A、2B期，分別提供418伙、572伙，預計2025年3月落成，樓花期約15個月，兩期共涉990伙，勢成九龍焦點豪宅。另嘉里（0683）元朗大棠路111號項目亦獲批預售，涉82伙，預計2025年5月落成，樓花期約17個月。至於現時滾存待批樓花涉13,447伙，相對10月14,219伙，按月減772伙或5.4%，為2021年9月9284伙後，逾兩年低位。

不過，現時已獲批預售但仍未推出的私宅單位共逾1.52萬伙，持續於高位徘徊，如信置（0083）和市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE（121伙）、香港小輪（0050）和市建局合作的深水埗映岸（262伙），分別早於2021年12月、去年6月上載樓書，惟一直未開展銷售，反映發展商寧願按兵不動，也無意在淡市下貿然出擊。

[香港地產]