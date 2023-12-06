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基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物

【明報專訊】全球最大奢侈品集團LVMH（美：LVMHF）近日遭摩根士丹利下調評級，為6年以來首次，基於憂慮全球奢侈品需求或進一步減弱。瑞士百達資產管理主題股票投資團隊高級投資經理雷爾蘭（Caroline Reyl）認為，各地人士嚮往優質品牌及年輕人尋求身分認同等因素，支持奢侈品股長期增長的因素未受動搖，故仍看好奢侈品股長遠前景。

摩根士丹利最近將LVMH的評級由「增持」下調至「中性」，並同時下調其目標價，基於環球經濟持續放緩，擔憂今年第四季全球奢侈品需求或進一步疲弱，明年初LVMH可能仍要面對挑戰。雷爾蘭認為，奢侈品行業前景並未見大幅度轉差，只是過去數年行業盈利以異常的高速增長，推高了市場對行業盈利增長的預期，以致當近月行業盈利回到過去正常增速，未能符合市場期望時，股價受壓。

中國人佔奢侈品市場

2030年料達39%

事實上，LVMH今年10月時公布第三財季業績，作為集團主打的時尚和皮革製品部門，剔除匯率波動及收購影響的收入按年仍錄9%增長。該公司財務總監Jean-Jacques Guiony早前表示，經歷3年的強勢增長後，現時的收入增幅更配合歷史均值趨向。此外，LVMH今年以來持續回購自家股份，以顯示其對奢侈品市場及集團前景的信心。

議價能力較佳

可應付不同經濟周期

自今年4月以來市場持續看淡奢侈品股，除環球經濟增長放緩此因素外，中國疫後於奢侈品上的消費遜預期為另一原因。Guiony早前曾表示，與兩年前相比，中國對時尚和皮革製品的需求沒有明顯變化，只是隨着外遊恢復，更多中國消費者改為在海外購物。近月曾到內地實地觀察的雷爾蘭指出，在內地主要城市的大型商場看到消費者對奢侈品消費意欲未減，並且觀察到很多早已進駐中國市場的高端品牌仍在積極開設分店，可見業界依然看好中國奢侈品市場前景，也認為近期內地奢侈品銷情下跌，主要基於疫後不少人士選擇到外地旅遊時購買奢侈品所致，相信隨着內地人均收入持續提升，購買力逐步增強，追求更高生活質素，嚮往優質品牌的精選化趨勢，將持續推動中國的奢侈品需求。有市場研究更預期，2030年中國人佔全球奢侈品個人消費市場份額有望達39%（見圖）。

美息見頂帶動消費信心回歸

雷爾蘭指出，長線利好奢侈品行業增長的因素並未改變，除中國市場外，環球女性購買力提升，也為其中一個主要的驅動因素，另一個因素為愈來愈多年輕人透過具個性化及差異化的高端品牌尋求身分認同，亦帶動高端消費群持續年輕化，未來「千禧世代」和「Z世代」佔高端消費市場比重將持續提升，因此特別看好積極拓展線上銷售及推廣的品牌，如會透過社交媒體接觸年輕消費群，又如會借助線上消費數據，以深入了解消費者需求和趨勢，從而對產品和服務做具針對性的提升和創新的高端品牌。

至於基本面方面，雷爾蘭補充，很多高端品牌歷史悠久，個性化的品牌形象，結合高質素產品及優質服務，使品牌具強大的競爭力，且高端品牌議價能力較佳，有能力將增加的成本轉嫁予消費者，產品的毛利率向來較高，擁有較佳的現金流及穩健的資產負債表，因此有能力應付不同的經濟周期，也具經驗應對不同的市場危機，而近期整體奢侈品行業股持續受壓，使目前估值變得吸引，預期隨着市場對奢侈品的盈利調整回合理水平，又或是美息見頂帶動消費信心回歸，均有望成為奢侈品股股價上升的催化劑。

雷爾蘭又稱，同時看好可憑藉傳統和專業知識提供具差異化產品，並透過高品質的服務、精緻的門店、具吸引力的品牌活動，為客戶提供高端且全面體驗的精選品牌，這類精選品牌不僅涵蓋高端奢侈品牌，也覆蓋各個消費領域的優質品牌，除了珠寶、名車、服飾，亦包括酒店旅遊、食品和飲料、化妝品、香水、運動用品等，隨着疫後國際旅遊業持續復蘇，目前相對較看好酒店及旅遊板塊的精選品牌，以及可受惠於疫後社會日益注重健康的運動相關精選品牌。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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