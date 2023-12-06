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睿峰社區成熟 交通方便

睿峰

【明報專訊】長沙灣屬西九龍發展成熟地區，近年區內不乏重建項目，其中由鼎珮持有、已屆現樓的東京街29號睿峰，距離港鐵長沙灣站出口相隔約3分鐘步程；項目主打1房和兩房戶型，佔全盤逾八成，項目附近屋邨商場及民生小店林立，對細家庭或上車一族而言，交通方便、配套充足、以及交樓附設基本裝修，均屬賣點。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

睿峰全盤提供414伙，當中兩房戶佔約55%，共設229伙；項目最大賣點，是對外交通方便，距港鐵長沙灣站約3分鐘路程，而對出的長沙灣道設有多條往返港島、九龍和新界的巴士及小巴路線，惟項目鄰近未設有蓋行人道，住戶需時刻留意天氣狀况。

全盤414伙 現樓即買即住

項目交樓標準均配置宮廷典雅風格牆身、牆飾、水晶燈及特色門鎖，住戶若喜歡木質及皮革混合而成的奢華風格，可節省一筆裝修費用，需注意是，住戶收樓時需注意牆紙完整度，以及小心放置家俬，若遇損耗，或需重新更換整幅牆紙。

交樓標準附典雅牆身水晶燈等

今次介紹兩房梗廚現樓示範單位，為東翼25樓C室，實用489方呎，室內設計配合交樓標準附設裝潢，放置現代藝術風格擺設及自然氣息濃厚掛畫，與原本典雅裝修產生不俗的視覺效果，不失高貴，例如飯枱、電視櫃及地板，皆選用洋溢沉實古典的深褐色調，而特色茶几、金黃水晶燈、橘紅梳化則玩味十足，富有現代品味，設計師把兩種不同的色彩融合。

寢室方面，設計師巧妙地將較細的房間改成書房，避免放置睡牀後，遮擋工作平台的出入口。若住戶沒有上述需要，或可考慮將書房與主人房打通，改造成特大主人房，訂製特高衣櫃與梳妝枱，以增加實用空間。

廚房呈曲尺形設計，度身訂造的廚櫃擁有大量置物空間，並採用一系列德國知名家電品牌Miele的抽油煙機、煮食爐、電磁爐等，而雪櫃及洗衣機嵌入在儲物櫃內。需留意是，住戶使用廚房時可考慮關上廚房門，以免影響雪櫃開關。

1房戶設高身櫃增收納空間

另一個現樓示範單位，為西翼25樓C室，實用319方呎，屬連裝修和家俬1房戶型，進入室內時，需經過走廊位。為善用每一吋空間，設計師特意在右邊設置特高木製收納櫃，住戶可於兩側放置掛畫及掛鈎，豐富空間實用性。

有別於兩房單位，此單位廚房採用曲尺型開放式設計，嵌入式的儲物櫃內設置旋轉開合的垃圾桶，設置高身的型格吧枱，方便住戶暫時置物，還可變成吧枱，一物多用，而睡房連接工作平台。

起居方面，長沙灣區發展早已成熟，日常生活配套完善，睿峰所在的東京街、元州街設有不少食肆，亦不乏民生商舖、雜貨店等，日常生活十分便利，並可步行10餘分鐘到深水埗一帶，享受各類美食。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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