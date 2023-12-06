明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬

【明報專訊】市場再有資深投資者沽貨，「磁帶大王」陳秉志持續放售手持物業；市場消息稱，陳秉志最新售出物業為中環中心高層全層，作價約7.5億元，以物業面積約26,967方呎計、呎價約2.78萬元。

較6年前購入呎價低15%

資料顯示，陳秉志及多名投資者於2017年合組財團，以402億元作價向長實（1113）購入中環中心大部分樓面，當時平均呎價約3.3萬元，即陳秉志新售出單位，呎價較當年購入價低約15%。

值得一提，當年財團成員之一的「物流張」張順宜，早於2018年初以26億元售出49樓、50樓兩層，呎價約5萬元，連同樓層因素，估計陳秉志今次沽貨，較高位跌價近五成。

據悉，陳氏沽售的全層樓面中，有逾6000方呎交吉出售，其餘均連租約，而目前陳尚餘兩層中環中心樓面待售。

另華潤系旗下五豐行，早前以五豐肉類分銷（香港）有限公司名義，以6365萬元購入粉嶺豐隆廣場1期部分地廠，合共面積10,139方呎、呎價6278元；原業主2008年以1530萬元購入，帳面獲利4835萬元或3.1倍。

市場消息稱，尖沙嘴北京道71至77號誠信大廈地下77號舖，正對商場iSQUARE，面積約550方呎，業主今年4月起以月租13.5萬元放租，有感訪港旅客數字上升，反價1.5萬元或11%後、至15萬元租出，呎價約273元。

北京道地舖業主反價一成 15萬租出

此外，市場消息稱，鰂魚涌海光街13至15號海光苑地下6A號舖，面積約210方呎，以約1300萬元易手、呎價6.19萬元；原業主為凱施餅店創辦人蕭偉堅妻子元雪全，於2010年1月1800萬元購入，據悉早前被銀主接管，物業13年貶值500萬元或28%。

相關字詞﹕華潤系 五豐行 中環中心 張順宜 陳秉志 磁帶大王

上 / 下一篇新聞

穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要
穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中
FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
太古擬斥資最高60億回購
太古擬斥資最高60億回購
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘
美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
周顯：北京政經一把抓成大方向
周顯：北京政經一把抓成大方向
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
睿峰社區成熟 交通方便
睿峰社區成熟 交通方便
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物