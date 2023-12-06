YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售

YOHO WEST第二輪銷售，當中310伙、即96%以價單發售，涵蓋開放式至3房1套間隔，另外12伙、即4%以招標發售，為3房至4房單位；今批折實價304.02萬至883.66萬元、折實實呎1.01萬至1.59萬元，入場單位為第2B座5樓B5單位，實用288方呎1房戶，折實價304.02萬元，折實實呎1.05萬元，明日下午2時截票。

明寓複式戶周六起預約參觀

新地同系馬鞍山現樓雲海別墅，新售出Lily Avenue 9號屋，實用2699方呎3房3套戶、附連花園，成交價5890萬元，實呎2.18萬元；項目兩個月累售11幢洋房，吸金逾6.8億元。

佳明（1271）旗下何文田太子道西現樓明寓，亦有新銷售部署；佳明營業及市務總監馮倩平表示，明寓尚餘3伙2700餘方呎複式大戶待售，其中11樓和12樓B室複式示範單位，實用2718方呎4房雙套設計，周六將開放予準買家預約參觀，以招標形式發售，市場估計意向呎價4萬元以上。

由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有的南區薄扶林道128號JESSVILLE，上載首張銷售安排，推出4伙於下周一（11日）至下周三（13日）招標，單位實用1358至1431方呎，屬3房、4房間隔。

另恒地（0012）旗下6個新盤包括啟德天瀧、西半山CAINE HILL等，與中原合作推優惠，即日至今年底，各盤首3名買家可獲贈「五星級酒店聖誕盛宴」，名額18個，每個價值約1萬元。

晉環7宗撻大訂 個別單位減價三成

此外，路勁（1098）牽頭的黃竹坑港島南岸1期晉環，連錄7宗撻大訂，每伙成交價1237萬至2984.9萬元、共涉約1.5億元，買家全部採建築期付款，以樓價5%計，料發展商共殺訂約750萬元；發展商亦更新部分單位售價及增優惠，個別單位減價最多近三成。