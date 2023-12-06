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經濟
2023年12月6日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
太古擬斥資最高60億回購
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
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愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
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港元定存高息精選
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
周顯：北京政經一把抓成大方向
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
睿峰社區成熟 交通方便
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
【明報專訊】港股及內地A股繼續受壓，恒指再破底但沒有形成恐慌性拋售，即市權重的軟件、服飾、燃氣反彈力較強。
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財經專欄
劉思明
數據尋寶
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