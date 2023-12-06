明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘

【明報專訊】美國勞動力市場有降溫的迹象，勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTs）顯示，美國10月職位空缺降至873.3萬個，較9月大減61.7萬個，空缺數字顯著低於市場預期的930萬個，是2021年3月以來最低。職位空缺與可招聘的工人比例降至1.3比1，而數月前約為2比1。受職位空缺下滑影響，美國10年期國債孳息率午夜前跌穿4.2厘，納指輕微反彈，不過道指延續周一的跌勢。

Nvidia：助日建AI技術生態系統

此外，Nvidia（美：NVDA）行政總裁黃仁勳與日本經濟產業大臣西村康稔會面時表示，尋求與日本研究機構及企業合作，在日本建立人工智能（AI）晶片廠網絡，助日本建立AI技術相關的生態系統。

黃仁勳表示，將盡最大努力，優先考慮日本對繪圖晶片（GPU）的需求。據其介紹，Nvidia將與雲業務巨頭SAKURA internet、NTT等日本企業合作，並將在日本建立AI研究實驗室，投資當地初創公司，並向公眾推廣AI應用。他認為透過結合生成式AI，與日本擁有的製造業領域專業知識和經驗，能在AI領域發揮優勢。

此外，IBM（美：IBM）與Meta（美：META）發起了一個由50多家AI企業及研究機構組成的AI聯盟，推動開源AI模型的發展，促進AI生態系統的多樣性。IBM表示，自8月以來一直與Meta合作，將那些沒有像OpenAI那樣受到關注的AI機構組織起來，以免AI的未來由少數公司決定。參與AI聯盟的成員，包括英特爾（美：INTC）、超微（美：AMD）及美國國家科學基金會（NSF）等。

OpenAI及其競爭對手Anthropic等，在開發AI模型方面處於領先地位，但這些模型被構建為封閉式或自有系統，用戶往往須付費使用。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕就業市場 債息 美股 JOLTS職位空缺

上 / 下一篇新聞

穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要
穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中
FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
太古擬斥資最高60億回購
太古擬斥資最高60億回購
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
周顯：北京政經一把抓成大方向
周顯：北京政經一把抓成大方向
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬
陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
睿峰社區成熟 交通方便
睿峰社區成熟 交通方便
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物