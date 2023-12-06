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經濟
國際金融

印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值

【明報專訊】印度經濟強勁增長，吸引外資流入，加上散戶紛紛入市，推動全球第五大的印度股市節節向上，市值首次逼近4萬億美元，略低於市值4.67萬億美元的香港股市市值。在全球增長放緩的背景下，印度經濟脫穎而出，第三季GDP按年增長7.6%，是增長最快的主要經濟體，而印度一直標榜自己是「替代中國市場的投資目標」，今年迄今已吸引海外基金向印度股票注入150億美元。印度Nifty 50指數今年以來升14%，勢將史無前例連續8年上漲。

根據彭博社匯編的數據，在印度上市的證券市值，自2020年3月新冠疫情爆發的低位增長兩倍，截至周一達3.996萬億美元。印度總理莫迪領導的印度人民黨，本周在4場關鍵地方選舉中贏了3場，鞏固了莫迪在明年國會改選的優勢，預示政府政策的延續性，為市場消除政治風險，有助維持印度股市的升勢。

MSCI印度指數表現連續3年超中國

今年MSCI印度指數的表現，有望連續第三年超出MSCI新興市場指數逾10個百分點，且有望連續第三年超越MSCI中國指數逾20個百分點。

印度的年輕勞動力，以及印度政府在全球供應鏈爭取更大份額的措施，正吸引蘋果等企業到印度生產。倫敦智庫——官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）的一項研究顯示，全球退休金和主權財富管理機構紛紛投資印度，對投資中國感到猶豫。

摩根大通的報告指出，強勁的經濟數據及企業盈利、油價下跌，以及大量散戶入市，都是推動印度股市上漲的近因。印度股市上漲，也引發了首次公開募股（IPO）的熱潮。《日經亞洲》引述安永的預測，指印度孟買兩個交易所今年將有209家公司IPO，數量較去年增長45%。不過安永預計，深圳今年IPO 數量將下跌33%至126宗，上海將下跌36%至99宗，而香港將下跌19%至61宗。

安永：港IPO將落後印度

安永預計，今年香港的IPO集資規模將下降58%至53億美元，而印度的IPO集資規模將增至66億美元，這將會使香港被印度超越，在IPO市場的融資規模降至全球第六。這也將會是Dealogic自2003年有統計數據以來，印度IPO融資規模首次超越香港。受內地科技企業在香港上市推動，香港在過去15年，有7年穩居全球IPO融資規模之冠。金融服務公司Ambit的機構股票主管Nitin Bhasin指出，偏愛小型股（small caps）的印度散戶提供了大量流動性，令IPO熱潮可能持續。中、小型股被熱炒，鼓勵許多較小型的印度企業上市，爭取估值上升。不過他憂慮印度股市可能面臨「非理性繁榮」（irrational exuberance）。美聯儲前主席格林斯潘於1996年曾以這措辭，形容股市泡沫開始膨脹。

印度股市的風險，部分源自其高估值。部分投資者對印度股市市值過高，以及交易過於擁擠（crowded）表示擔憂，增加了股市回調的可能性。此外，散戶的參與度不斷提升，當中許多人聽取了不合資格的財務顧問及網紅的建議進行買賣，令市場監管機構感到擔憂。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕香港 市值 股市 印度

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