蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%

期內，汽車交付量按年升75.4%至5.54萬輛，包括3.76萬輛高端智能電動SUV，以及1.78萬輛高端智能電動轎車，汽車銷售額升45.9%至174.09億元，惟汽車毛利率減少5.4個百分點至11%。同時，集團指，10月及11月分別交付1.61萬輛及1.60萬輛，截至11月底止，蔚來汽車累計交付量達43.16萬輛。公司預期，第四季汽車交付量介乎4.7萬輛至4.9萬輛，按年增長約17.3%至22.3%；收入總額介乎160.79億元至167.01億元之間，按年增長約0.1%至4%。

另外，公司與安徽江淮汽車就收購某些生產設備和資產簽訂確定性協議，公司將從江淮收購第一先進製造基地和第二先進製造基地的生產設備和資產，不含稅總價約為31.6億元。江淮是中國一家主要的國有汽車製造商，目前與蔚來共同製造蔚來所有的現有車型。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，公司近期完成兩年運營計劃的全面規劃，以確定關鍵目標、優先事項和行動計劃，並明確了組織優化、降低成本和提高效率的機會。蔚來首席財務官奉瑋指出，在9月和10月，蔚來完成本金總額11.5億美元的可轉換優先債券的發行。