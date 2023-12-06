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經濟

IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億

【明報專訊】據IFR引述知情人士報道，AI機械人股深圳市優必選科技啟動香港IPO預路演，集資規模約2億美元（約15.6億港元）；國泰君安為保薦人。騰訊（0700）持股約6.3%。報道提到，該公司今年上半年虧損5.48億元（人民幣，下同），較前一年虧損5.15億元擴大。此外，內地自動駕駛解決方案提供商知行汽車科技及內地模擬IC圖案晶圓提供商蘇州貝克微電子通過上市聆訊。

其中，知行汽車科技的聯席保薦人為花旗、華泰國際及建銀國際。公司今年上半年公司虧損9974.8萬元，較去年同期虧損約3億元有所收窄；期內收入5.43億元，按年增長51.2%；期內毛利4103.9萬元，按年增長77.6%。

而蘇州貝克微電子的獨家保薦人為中金公司。以2022年收入計，貝克微電子是中國最大的模擬IC圖案晶圓提供商，佔同年中國市場份額的1.7%。根據初步招股書顯示，今年上半年盈利4586.4萬元，按年增長7.3%。

另外，周二首掛3隻新股中的K Cash（2483）跌穿招股價，打破連續11新股首掛不蝕局面。K Cash收報1.79元（港元，下同），較上市價1.8元跌0.56%，每手股帳面蝕20元。而升輝清潔（2521）收報0.33元，較上市價升3.13%，每手帳面賺75元。國鴻氫能科技（9663）收報19.8元，較上市價19.66元升0.71%，每手帳面賺70元。

今日上市的四川德康農牧食品（2419）在富途暗盤亦破底。德康昨於富途暗盤收報36.8元，較上市價36.95元跌0.41%，每手100股帳面蝕15元；於輝立暗盤收報37.1元，較上市價升0.41%，每手100股帳面賺15元。

明報記者

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