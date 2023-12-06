明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中

【明報專訊】首批採用港交所（0388）新股結算平台FINI招股的新股周二登場，揭示系統除了將股份定價（T）至上市日由T+5縮短至T+2以外，更具有效堵截重複認購，以及即時辨別股權高度集中等優點。不過，新股要上市前一日深夜才公布分配結果，令活躍散戶未能即時知悉認購倍數、中抽籤率等，在不掌握全面資訊下在暗盤市場交易惹來爭議，有業界認為港交所有檢討空間。港交所回應，適時探討更多優化方案。

首批FINI有3家公司上市，當中K Cash（2483）被發現達2100個無效申請，主要為重複認購，升輝清潔（2521）亦有601個重複認購（見表）。FINI亦即時發現K Cash股權高度集中，其首二十五大股東認購股數佔發行股數近73%，連同大股東佔總股本約93%，為3隻新股中最高。

乏資訊下暗盤交易惹爭議

不過，在FINI下，新股一改過去上市前一日開市前公布分配結果，改為當日晚上11時前公布結果，而周一傍晚所有暗盤平台收市前，3隻新股均未公布股份分配結果，有股民批評新機制下未能在掌握充分資訊下作暗盤交易決定。

卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹指出，FINI系統有其獨特功能，從首批新股表面數據來看，認為可成功堵截重複認購。至於配發結果要在上市前一日深夜才公布，她表示，按FINI公布，配發結果不遲於晚上11時公布，是符合規定，但是否需要提前，她沒評論。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，即時發現股權高度集中是好事，可加快發現違規事宜，提升股市廉潔度。他認為新股淡市下股權高度集中難以理解，是否與有心人欲收集炒作部署有關，他不作評論。

港交所：適時探討優化方案

他又批評，暗盤時間早過分配結果公布，暗盤「究竟交易緊什麼？」，在未有分配結果下暗盤市場交易，令可信性值得商榷，認為港交所有檢討空間。

港交所發言人表示， FINI的流程是與各持份者經商討後因應其需求而制定。大多數個人投資者會透過券商認購新股，券商透過FINI可在新股上市前兩個工作日的下午6時前收到客戶新股分配結果通知，比過往只能於上市前一個工作日才獲悉其客戶的新股分配結果提早。該所將繼續與各市場持份者合作，適時探討更多優化方案。

上 / 下一篇新聞

穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要
穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
太古擬斥資最高60億回購
太古擬斥資最高60億回購
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘
美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
周顯：北京政經一把抓成大方向
周顯：北京政經一把抓成大方向
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬
陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
睿峰社區成熟 交通方便
睿峰社區成熟 交通方便
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物