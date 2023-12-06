大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式

【明報專訊】繼新世界發展（0017）主席鄭家純表示未必一定需要在家族找接班人，如無合適人選會對外招聘後，本港另一老牌家族「羅氏家族」、由羅騰祥創辦的大家樂（0341）昨公布，轉為可持續的專業管理模式，現時年屆62歲的羅德承將於明年4月1日退任首席執行官，由2019年2月加入大家樂的52歲行政總裁（香港）梁可婷接任。
明報記者 方楚茵
屬非執行董事的大家樂主席羅開光表示，部署整個傳承計劃已經超過10年，此舉標誌着集團的企業傳承計劃取得重要進展，旨在為未來業務發展確立最佳的管理模式，逐步將家族直接管理轉變為專業可持續的管理模式，以應對快速轉變的市場，促進集團的持續發展和增長。
羅開光：部署傳承計劃逾10年
羅開光又稱，按照這個管理模式，家族成員在董事會繼續擔任決策者的角色，而公司日常營運則交由專業管理團隊負責。透過雙方的緊密合作，互相學習，領導公司再創高峰，不僅是對股東最好的安排，也是為了實現公司的長期成功。
家族成員續任董事會決策角色
本報翻查記錄，以往公司主席、首席執行官及行政總裁等重要職務，均多由創辦人羅騰祥嫡系成員或羅氏家族親屬擔任，如羅騰祥女婿陳裕光由1989年出任行政總裁職務，其後亦曾任首席執行官及主席；羅騰祥兒子、年約67歲的現任主席羅開光亦曾擔任行政總裁及首席執行官。目前擔任首席執行官的羅德承亦為羅氏家族親屬。
一般家族企業的成員在出任要職時，多數無按法定退休年齡退休。不過早在2011年，陳裕光在60歲時退任行政總裁，留任主席兼非執董，當時他表示已年屆60歲，透露是「達到公司法定退休年齡」而榮休，又指子女都各自有自己的事業，並無鼓勵他們接班。陳裕光在榮休後，亦開辦了傳承學院，協助華人家族做好傳承工作。
至於羅開光近年亦曾在2018年接受本地傳媒訪問時公開其對家族接班的看法，他指「（傳承）是指大家樂這盤生意持續發展，用最好方法做好；將來管理層可能不是姓羅，但股東一定是姓羅的人」，顯示早對交棒至專業管理人士做好準備。
49歲羅名承仍擔任執董
值得留意的是，有別於其他家族企業早早安排第三代接班人加入董事局，目前大家樂只得年約49歲的羅名承擔任執董，他為羅騰祥侄子羅開親之子，暫未知往後羅名承會否成為接班人選。
對於候任首席執行官梁可婷，羅德承指出，過往數年與梁可婷緊密合作，共同管理集團業務，深信憑藉其的專業領導力、洞察力和親和力，集團各業務板塊在她的領導下將繼續發揮最大的協同效應等。