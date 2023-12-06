受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差

據披露權益顯示，聯想高層楊元慶今年9月持約9.89億股，佔總股本8.15%，其後於11月28日趁高減持，連續4個交易日沽貨約3200萬股，套現約3.1億元，沽貨平均價介乎約9.65元至9.79元，最近減持至9.41億股，佔總股本7.66%。聯想昨股價收報8.87元，跌10.22%，成交額為9.88億元。

傳高層減持 名創優品曾跌逾兩成

另外，市傳名創優品遭高層李敏信兩次減持共180萬股，套現達4500萬美元，拖累ADS（美：MNSO）股價大跌14.4%報20.76美元，港股延續跌勢，股價最多急跌逾兩成，收報39.8元，仍跌14%。名創優品發通告回應，截至昨日，董事會確認其並不知悉任何有關股份價格或成交量近期出現波動的原因，或任何須作披露以避免公司證券出現虛假市場的資料。公司稱，董事會獲悉有3名管理層計劃於未來1個月內在公開市場購買若干股份。通告未有提及李敏信有否減持，而李敏信今年5月已辭任執董。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，聯想大股東減持屬個別事件，未必形成趨勢，始終現時港股表現低迷，對大股東而言，股價較低未必是套現好時機。他續指，如股東對公司業務有信心，更應趁機回購或增持。