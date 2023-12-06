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經濟

港股未止跌 再挫318點續見1年新低

【明報專訊】市場預期美國息口已見頂，內地及香港PMI數據勝預期仍無助撐市，穆迪昨午後下調中國信用評級展望至負面，更削弱內地及香港股市投資信心。滬指昨收市失守3000點拖累港股，恒指收市亦跌逾300點。市場人士表示，近日港股市况難測，主要受消息左右，建議投資者應保守一點。

恒指昨早低開39點已是全日高位，午後愈跌愈多，曾挫逾400點，低見16,228點再創一年低位，收市報16,327點，跌1.91%或318點。國指跌93點或1.64%，報5609點；恒生科技指數收報3682點，跌2.05%。

北水撈底 淨流入45.62億

港股跌市下成交按日增加逾一成至1180億元，北水午後亦趁機撈底，最終淨流入至45.62億元，當中盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828）兩ETF最受青睞，分別錄得28.32億元及9.45億元淨流入（見圖）。滬深三大指數午後續弱，上證指數收市跌穿3000點，跌50點或1.67%，收報2972點；深證成指收報9470點，跌190點或1.97%，南水北上就錄得淨流出75.21億元人民幣，已連續第三日走資。

市場視為港股縮影的港交所（0388）在大成下急跌5.5%，為去年10月底以來最大單日跌幅，收報253.6元，亦為去年11月4日以來低位。港交所昨成交達43.76億元，高踞活躍成交榜第四名。重磅科網股ATMXJ繼續受壓，阿里巴巴（9988）曾試穿70元關口，收市跌0.42%至70.5元；騰訊（0700）、小米（1810）收市均跌逾2%，網易（9999）更跌5.2%至158元。

多隻股份受負面因素而捱沽，藥明生物（2269）預期盈利受壓，周一已跌逾23%暫停交易，昨復牌曾跌12%，收市跌8.4%至30.35元；聯想（0992）跌10.2%至8.87元，為表現最差藍籌。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，近日港股氣氛欠佳，相信主要受個別股份的消息所拖累，例如美團、藥明等公司，穆迪午後下調中國展望的消息對恒指影響不大。他又稱，難以解讀近日港股的跌勢，如市况受宏觀經濟因素影響，最終亦會有所回升，惟現時受股份消息拖累，亦難以預期業績何時可重拾增長，建議投資者保守一點，他亦傾向以觀望為主。

相關字詞﹕溫傑 科網股 穆迪 北水 恒指 阿里巴巴 港交所 騰訊 港股

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