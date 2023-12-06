穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要

明報記者 陳偉燊

這是穆迪於2017年將中國信貸評級由Aa3降至A1以來，事隔6年再下調評級展望。同年較後時間，另一家評級機構標準普爾（Standard & Poor's），亦曾經將內地的信用評級調低，由AA-降一級下調至A+。當年惠譽亦出手將內地主權評級降級至A+至今。

惠譽負責人James McCormack曾經於8月份接受外電訪問時表示，關注到若內地透過擴張資產負債表去支持經濟，可能重新考慮中國的A+主權信用評級。

在岸人民幣低見7.1420

彭博：中資大行大手沽美元

隨着穆迪出手，消息拖累內地A股及港股表現（見另文）的同時，人民幣亦同時受壓。在岸人民幣跌58點子（1萬點子等於1元），低見7.1420，與人民幣中間價7.1127，雙雙見一星期低位。至於離岸價方面，則見7.1547。彭博社引述交易員表示，穆迪調整內地展望的消息不久，看到有中資大行在境內市場大量賣出美元，亦有不少股份制銀行跟隨沽美元，帶動在岸人民幣反彈。

瑞穗分析：發債計劃不可能逆轉

瑞穗證券首席亞洲外匯策略師張建泰接受彭博社訪問時表示，評級下調風險不太可能令內地的發債計劃逆轉，最終對債市資金流影響有限。

稱2024至25年GDP只增4%

穆迪在今次出手將內地政府信用評級展望下調至負面，主要是擔心到，有更多證據顯示內地政府更廣泛地向公營部門及財政受壓的地方及地區政府，以至國企提供財政支援，恐令內地無論在財政、經濟及機構實力帶來下行風險。這次調低展望亦反映了，中期經濟增長結構性持續放緩、地產市場萎縮等問題。該等趨勢亦對政策的有效性面對之風險增加中。穆迪預期，內地在2024年至2025年的本地生產總值（GDP）充其量只有4%增長，由2026年至30年平均為3.8%，相對2022年實質GDP增長3%。

財政部：負債率50.4%

低於國際警戒線

中國財政部除了對穆迪最新舉動表示失望及認為沒有必要之餘，同時亦強調前三季度，全國一般公共預算收入同比增長8.9%，並指經濟正在轉向高質量發展，經濟增長新動能正在發揮作用。同時，全國政府債務餘額為61萬億元人民幣，全國政府法定負債率為50.4%，低於國際通行的60%警戒線。