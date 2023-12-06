明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

穆迪降中國信用評級展望至負面 指支持地方債或令經濟下行 財政部：擔憂沒必要

【明報專訊】國際信貸評級機構穆迪（Moody's）表示，將中國政府信用評級展望，從穩定下調為「負面」，但是仍然確認中國「A1」長期本幣外幣發行人和高級無抵押評級，以及「（P）A1」外幣高級無抵押評級。穆迪主要擔心，內地廣泛地支持財政受壓的地方政府及國企，會令內地的財政、經濟和社會發展構成廣泛的下行風險。國家財政部回應，對穆迪的決定感到失望，並認為其擔憂沒有必要。

明報記者 陳偉燊

這是穆迪於2017年將中國信貸評級由Aa3降至A1以來，事隔6年再下調評級展望。同年較後時間，另一家評級機構標準普爾（Standard & Poor's），亦曾經將內地的信用評級調低，由AA-降一級下調至A+。當年惠譽亦出手將內地主權評級降級至A+至今。

惠譽負責人James McCormack曾經於8月份接受外電訪問時表示，關注到若內地透過擴張資產負債表去支持經濟，可能重新考慮中國的A+主權信用評級。

在岸人民幣低見7.1420

彭博：中資大行大手沽美元

隨着穆迪出手，消息拖累內地A股及港股表現（見另文）的同時，人民幣亦同時受壓。在岸人民幣跌58點子（1萬點子等於1元），低見7.1420，與人民幣中間價7.1127，雙雙見一星期低位。至於離岸價方面，則見7.1547。彭博社引述交易員表示，穆迪調整內地展望的消息不久，看到有中資大行在境內市場大量賣出美元，亦有不少股份制銀行跟隨沽美元，帶動在岸人民幣反彈。

瑞穗分析：發債計劃不可能逆轉

瑞穗證券首席亞洲外匯策略師張建泰接受彭博社訪問時表示，評級下調風險不太可能令內地的發債計劃逆轉，最終對債市資金流影響有限。

稱2024至25年GDP只增4%

穆迪在今次出手將內地政府信用評級展望下調至負面，主要是擔心到，有更多證據顯示內地政府更廣泛地向公營部門及財政受壓的地方及地區政府，以至國企提供財政支援，恐令內地無論在財政、經濟及機構實力帶來下行風險。這次調低展望亦反映了，中期經濟增長結構性持續放緩、地產市場萎縮等問題。該等趨勢亦對政策的有效性面對之風險增加中。穆迪預期，內地在2024年至2025年的本地生產總值（GDP）充其量只有4%增長，由2026年至30年平均為3.8%，相對2022年實質GDP增長3%。

財政部：負債率50.4%

低於國際警戒線

中國財政部除了對穆迪最新舉動表示失望及認為沒有必要之餘，同時亦強調前三季度，全國一般公共預算收入同比增長8.9%，並指經濟正在轉向高質量發展，經濟增長新動能正在發揮作用。同時，全國政府債務餘額為61萬億元人民幣，全國政府法定負債率為50.4%，低於國際通行的60%警戒線。

相關字詞﹕穆迪

上 / 下一篇新聞

財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
港股未止跌 再挫318點續見1年新低
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
受累楊元慶減持 聯想瀉一成藍籌最差
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理
FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中
FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
IFR：AI機械人股優必選來港IPO 集資16億
太古擬斥資最高60億回購
太古擬斥資最高60億回購
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
羚邦：中期業績達成5年戰略目標
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
蔚來季度虧損擴至逾46億 料本季交付量最多增22%
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值
美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘
美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
愛馬仕最大個人股東擬領養園丁 繼承部分財產
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
張兆聰：安踏跌市見支持 可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
涂國彬：金價新高 小心控制注碼
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
技術取勝：銀娛料50天線沽壓大
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
劉思明：恒指破底未見拋售 軟件服飾燃氣反彈力強
周顯：北京政經一把抓成大方向
周顯：北京政經一把抓成大方向
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
湯文亮：一剎那光輝 如何變成永恒
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
YOHO WEST周六次輪賣322伙 96%價單銷售
陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬
陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
Dash Living上環共居項目 月租1.5萬起
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
心光盲人院單位 擬增六成至135伙
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
TOWNPLACE WEST KOWLOON會所有維港景
睿峰社區成熟 交通方便
睿峰社區成熟 交通方便
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
頂層宴會廳飽覽開揚都會景色
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物
基金特區：瑞士百達看好奢侈品股 中國市場遜預期 因解封多了海外購物