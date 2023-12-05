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經濟

香港地產

太古城車位月租2600元 3個月跌近三成

【明報專訊】樓市氣氛轉弱，不但住宅價格回調，車位做價亦下挫。今年中減價逾三成推售的鰂魚涌太古城車位，其租值因市况轉差而跌價，市場消息指出，早前有車位月租跌穿3000元，第5期一個有蓋車位，據悉以月租2600元租出，另有第4個地下車位以月租2800元租出，租金較今年9月的月租3600元，在3個月內跌1000元或近三成。

業界分折指出，太古地產（1972）自2021年起推售太古城車位以來，備受投資者歡迎，今年初曾減價放售，私家車車位低於200萬元，獲不少大手客購入，旗下車位亦陸續放租，令市場上放租個案激增。代理又指出，樓市氣氛自今年中起轉差，車位叫價亦下調，特別是太古城車位供過於求，今年中後，車位月租叫價已回落至3500至4000元，今年9月有車位以月租3600元承租，若以早前一個車位以月租2600元租出，車位租金在3個月內跌近三成。目前太古城現有逾300個車位放租，部分業主更大幅減價招租，務求盡快租出車位。若以個別車位約190萬元計，月租低於3000元，租金回報低於2厘。

大鴻輝9200萬放售惠安苑地舖

此外，個別投資者減磅套現，資深投資者、大鴻輝興業新近放售商舖。美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，獲委託出售鰂魚涌惠安苑低層地下LG4號舖放售，面積約1900方呎，業主意向售價約9200萬元，折合每方呎約4.84萬元。據悉，商舖現由譚仔雲南米線承租，月租約20.5萬元，若以意向價售出，買家可享租金回報約2.7厘。資料顯示，大鴻輝興業2003年9月1040萬元購入，若成功以意向價出售，將帳賺8160萬元或7.8倍離場。

另由資深投資者「越南朱」朱立基或相關人士持有的上環THE WELLINGTON，新近委託中原（工商舖）負責該廈位於中高層3層的招租，面積同為3597方呎，單位附裝修，意向呎租約40餘元，月租逾14.38萬元起。

相關字詞﹕車位租金大跌 惠安苑 THE WELLINGTON 越南朱 大鴻輝興業 太古城車位

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