工聯會旗下協會3800萬購柏宜中心全層

原業主持貨17年帳賺近兩倍

上述物業為太子彌敦道771至775號柏宜中心10樓全層，位處旺角警署斜對面，面積約3758方呎。資料顯示，物業上月以3800萬元售出，呎價1.01萬元，買家為政府人員協會，以及其屬會政府、軍部、醫院華員職工會。原業主凌豐有限公司，公司董事為廣東凌豐集團股份有限公司董事長葉燦雄，於2006年以1318萬元購入，及後進行內部轉讓，持貨約17年，現帳面獲利2482萬元或1.9倍。

不過，部分工廈錄蝕讓成交。資料顯示，荃灣馬角街8號新豐工業大廈低層4室，面積約6682方呎，上月以約1303萬元易手，呎價約1950元，原業主於2021年以約1485萬元購入，持貨兩年多，現帳面蝕約182萬元，蝕幅約12%。

iCITY按揭優惠封頂息低至P減1.8厘

此外，金朝陽（0878）旗下葵涌工廈項目iCITY預計最早於今年底至明年1月交樓，中原按揭及中原（工商舖）為項目買家提供「iCITY」按揭優惠計劃，全期按息低至Hibor加1.8厘，封頂息率低至P減1.8厘（P現為6.125厘），即實際按息現低至4.325厘，按揭成數高達六成，按揭年期長達20年，另凡經中原按揭成功轉介均可享現金回贈高達2%。

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，iCITY最近一宗成交為中層17室，建築面積約422方呎，成交價約428萬元，呎價約10,142元。