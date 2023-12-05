明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

港鐵CEO減辣後買擎天 慳辣稅144萬 1920萬入市中低層3房 低兩年前同類高峰逾一成

【明報專訊】政府於10月底公布一系列樓市「減辣」措施，雖然樓市未有明顯好轉，但仍有部分名人趁政府下調辣稅入市，其中港鐵（0066）行政總裁金澤培及其妻，上月底就以1920萬元購入位於港鐵九龍站上蓋擎天半島一個3房單位，並付樓價7.5%的印花稅，即較舊稅制慳144萬元辣稅，而成交價亦較同類單位兩年前高峰價跌近13%。

明報記者

資料顯示，上述成交為擎天半島5座中低層E室，實用849方呎，3房1套間隔，上月底1920萬元售出，實呎22,615元，成交價較同座同面積低層E室2021年底成交價2200萬元，低280萬元或近13%。資料顯示，登記買家為金澤培及相關人士，支付樓價7.5%印花稅，即需付雙倍印花稅，涉及144萬元辣稅。原業主2002年473萬元一手購入，帳面獲利1447萬元或3倍多。

陶冬凌緣庭兩年前高位入市

事實上，擎天半島過往獲不少城中名人追捧，其中早在2012年指「樓市過於瘋狂」的瑞信私人銀行亞太區副主席陶冬，當年以1890萬元售出2座一個3房單位後，至2021年卻以2200萬元重新入市，購入屋苑實用632方呎的3座高層A室兩房戶，實呎34,810元，創屋苑兩房新高價，紀錄一直維續至今。九龍倉（0004）及九龍倉置業（1997）執行董事凌緣庭，2021年亦先以4280萬元購入屋苑實用1347方呎的1座中層D室4房雙套戶，實呎31,774元，及後以3050萬元售出同屋苑實用1056方呎的2座高層E室3房戶，實呎28,883元。由於屬換樓，料可獲退回辣稅差額，涉約460萬元。

晶苑羅樂風妻1880萬購西半山遺產貨

另資料顯示，西半山柏道寶威閣B座低層02室「遺產貨」，實用1347方呎，3房1套間隔，以1880萬元成交，實呎13,957元，成交價為屋苑近6年新低，呎價更重返近10年前水平。登記買家為LO CHOY Yuk Ching Yvonne，與晶苑國際（2232）董事會主席兼執行董事羅樂風妻、公司董事會副主席兼執行董事羅蔡玉清英文名相同，料為同一人。買家需付樓價7.5%的印花稅，即需付雙倍印花稅，較政府減辣前慳141萬元辣稅。原業主1989年263萬元購入，及後成為遺產貨，期內物業升值1617萬元或6倍多。

此外，利嘉閣首席分區市務董事彭錦添指出，青衣灝景灣11座低層B室，實用499方呎，兩房間隔，望海景，以775萬元售出，成交價為屋苑近6年首跌穿800萬元，實呎15,531元。原業主2000年約230.76萬元購入，帳面獲利544.24萬元或約2.4倍。

相關字詞﹕寶威閣 灝景灣 羅蔡玉清 羅樂風 晶苑國際 凌緣庭 陶冬 擎天半島 名人入市 港鐵行政總裁金澤培

上 / 下一篇新聞

余偉文稱環球利率見頂 加息周期首次 市場料最快明年3月減息 港拆息回軟
余偉文稱環球利率見頂 加息周期首次 市場料最快明年3月減息 港拆息回軟
陳茂波料本年度財赤略逾千億 下年續赤字
陳茂波料本年度財赤略逾千億 下年續赤字
人行前官員：降準機會大於減息
人行前官員：降準機會大於減息
明年2月辦綠色金融周探討轉型
明年2月辦綠色金融周探討轉型
港股挫184點逾一年新低 差絕亞洲股市
港股挫184點逾一年新低 差絕亞洲股市
阿里股價今年低 恐進業務收縮期
阿里股價今年低 恐進業務收縮期
藥明生物揭業務轉弱 股價急挫停牌 昨晚公告：料今年收入仍增10% 今復牌
藥明生物揭業務轉弱 股價急挫停牌 昨晚公告：料今年收入仍增10% 今復牌
新股暗盤前FINI未公布分配結果
新股暗盤前FINI未公布分配結果
呈請人轉變立場 恒大清盤聆訊押後下月底續審
呈請人轉變立場 恒大清盤聆訊押後下月底續審
魏橋紡織獲母企私有化 每H股3.5元 溢價逾倍
魏橋紡織獲母企私有化 每H股3.5元 溢價逾倍
國泰斥資98億 回購半數政府優先股
國泰斥資98億 回購半數政府優先股
碧瑤拓綠色科技 轉廢為能 採黑水虻處理廚餘 廢木變生物炭
碧瑤拓綠色科技 轉廢為能 採黑水虻處理廚餘 廢木變生物炭
比特幣破4萬美元 年半新高 憧憬減息 金價曾升穿2100美元破頂
比特幣破4萬美元 年半新高 憧憬減息 金價曾升穿2100美元破頂
朱克伯格兩年來首沽Meta 套逾14億
朱克伯格兩年來首沽Meta 套逾14億
Spotify裁員17% 今年三度瘦身
Spotify裁員17% 今年三度瘦身
張兆聰：德昌電機買盤強可吼
張兆聰：德昌電機買盤強可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
吳雷鈞：AI時代新名詞：認知營銷（二之二）
吳雷鈞：AI時代新名詞：認知營銷（二之二）
陳頴峰：STO和RWA：虛擬資產下一個風口？
陳頴峰：STO和RWA：虛擬資產下一個風口？
黃德几：農夫山泉毛利率升
黃德几：農夫山泉毛利率升
Nvidia業績遠超預期 惹一家獨大疑慮
Nvidia業績遠超預期 惹一家獨大疑慮
技術取勝：金沙中國料難突破50天線
技術取勝：金沙中國料難突破50天線
何民傑：增膠樽回收 須提高誘因
何民傑：增膠樽回收 須提高誘因
劉思明：港股個別傳統周期行業向好
劉思明：港股個別傳統周期行業向好
周顯：近日股壇奇案
周顯：近日股壇奇案
湯文亮：倘港變「遺址」 代表國家富強
湯文亮：倘港變「遺址」 代表國家富強
工聯會旗下協會3800萬購柏宜中心全層
工聯會旗下協會3800萬購柏宜中心全層
OMA by the Sea增優惠 變相減價逾一成
OMA by the Sea增優惠 變相減價逾一成
鄧成波家族叫價24億 放售觀塘酒店及工廈
鄧成波家族叫價24億 放售觀塘酒店及工廈
太古城車位月租2600元 3個月跌近三成
太古城車位月租2600元 3個月跌近三成