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經濟
2023年12月5日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
余偉文稱環球利率見頂 加息周期首次 市場料最快明年3月減息 港拆息回軟
陳茂波料本年度財赤略逾千億 下年續赤字
人行前官員：降準機會大於減息
明年2月辦綠色金融周探討轉型
港股挫184點逾一年新低 差絕亞洲股市
阿里股價今年低 恐進業務收縮期
藥明生物揭業務轉弱 股價急挫停牌 昨晚公告：料今年收入仍增10% 今復牌
新股暗盤前FINI未公布分配結果
呈請人轉變立場 恒大清盤聆訊押後下月底續審
魏橋紡織獲母企私有化 每H股3.5元 溢價逾倍
國泰斥資98億 回購半數政府優先股
碧瑤拓綠色科技 轉廢為能 採黑水虻處理廚餘 廢木變生物炭
比特幣破4萬美元 年半新高 憧憬減息 金價曾升穿2100美元破頂
朱克伯格兩年來首沽Meta 套逾14億
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張兆聰：德昌電機買盤強可吼
港元定存高息精選
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黃德几：農夫山泉毛利率升
Nvidia業績遠超預期 惹一家獨大疑慮
技術取勝：金沙中國料難突破50天線
何民傑：增膠樽回收 須提高誘因
劉思明：港股個別傳統周期行業向好
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湯文亮：倘港變「遺址」 代表國家富強
港鐵CEO減辣後買擎天 慳辣稅144萬 1920萬入市中低層3房 低兩年前同類高峰逾一成
工聯會旗下協會3800萬購柏宜中心全層
OMA by the Sea增優惠 變相減價逾一成
鄧成波家族叫價24億 放售觀塘酒店及工廈
太古城車位月租2600元 3個月跌近三成
劉思明：港股個別傳統周期行業向好
【明報專訊】港股延續尋底趨勢，恒指再現今年新低。大市並非全面向淡，個別傳統周期行業向好，但難以抵消其他行業特別是近期強勢主題受壓。
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