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Nvidia業績遠超預期 惹一家獨大疑慮

【明報專訊】美國圖像晶片公司Nvidia（美：NVDA）早前公布其2024財政年度第三季（截至2023年10月29日）業績。該季營業額高達181.2億美元，按季增長34%，按年增長高達2.06倍；這較分析員預期的160.9億美元足足高出20.3億美元。其中，比較傳統的遊戲業務營業額為28.6億美元，按季增長15%，按年增長81%。至於與人工智能（AI）高度相關的數據中心業務營業額達145.1億美元，按季增長41%，按年增長更高達2.79倍。以百分比計，數據中心業務營業額已首次超過Nvidia總營業額的80%，可看到其業務重心變化愈趨明顯。

純利方面，以通用會計準則（GAAP）計算，為92.43億美元，按季升49%，按年更大升12.59倍；若以非通用會計準則（Non-GAAP）計算，純利為100.2億美元，按季升49%，按年升5.88倍。

其實，Nvidia上一季業績超過預期，應該是早在華爾街人士的預期之內。因為在之前的20個季度中，Nvidia有19個季度業績都超過市場預期。在過去一季，科技業界對於AI晶片的需求並沒有放緩迹象。事實上，自從OpenAI的ChatGPT在去年底引爆了「生成式人工智能」（AIGC）熱潮和「算力荒」後，微軟（美：MSFT）和Nvidia幾乎瓜分了股票市場的所有紅利。在OpenAI持股49%的微軟的股價由年初至今累升約57%，而Nvidia的股價由年初至今的累升達245%。

上季佔GPU市場約87%

根據市場研究機構Jon Peddie Research的估計，現時Nvidia的圖像晶片（GPU）出貨量佔整個市場87%，AMD（美：AMD）佔10%，而Intel（美：INTC）佔3%。根據Khaveen Investments計算，Nvidia圖像晶片去年在數據中心行業佔有率高達88%，餘下12%由AMD和Intel瓜分。

然而，如此懸殊的佔有率，少不免會令各科網巨頭產生不安感覺，擔心Nvidia一家獨大會成事實壟斷，以及其晶片供不應求會令價格愈趨上升，於是紛紛計劃自行研發AI晶片。例如，據路透社10月報道，OpenAI考慮自行研發AI晶片，而且正評估是否收購一家相關公司。其他選項包括在Nvidia之外拓展更加多元化的晶片供應來源，或者與Nvidia及其他晶片公司合研晶片。

部分科技巨企開始自研晶片

11月15日，微軟在Ignite開發者大會上，發表了兩款晶片，分別為用於加速AI運算任務的Maia晶片，以及採用ARM架構的Cobalt晶片，以應對大型語言模型訓練成本不斷增加的挑戰，試圖降低提供AI服務的成本。據悉，這兩款晶片均採用台積電5納米製程技術製造，將於2024年推出。

綜合The information及其他媒體報道，微軟至少由2019年開始，在研發代號為「雅典娜」（Athena）的嶄新AI晶片組，目的是為ChatGPT等大型語言模型的訓練和推理提供Nvidia的GPU以外替代方案。消息人士表示，在開發「雅典娜」期間，微軟為滿足OpenAI需求，至少向Nvidia訂購了數十萬片GPU。但由今年9月起，隨着ChatGPT熱潮稍為放緩，不斷有消息傳出，微軟已開始下調Nvidia的H100顯示卡的訂購數量。此外，微軟亦正在AMD的最新旗艦晶片上測試運行ChatGPT 4。

不過，以Nvidia現時的壟斷地位，微軟顯然不希望和它弄僵關係。微軟強調，Maia和Cobalt不會向外出售，只供支援自家產品，例如應用於微軟雲端運算服務Azure。

無獨有偶，韓國SK電信上月中在首爾舉辦SK Tech Summit 2023時，該集團屬下半導體初創公司Sapeon宣布，將會推出最新人工智能晶片X330，其運算效能是上一代X220的4倍，而能源效率是其兩倍多。Sapeon計劃先為主要客戶測試，2024年上半年開始大量生產X330。

據悉，Sapeon的總部位於美國加州聖克拉拉，當中，韓國大型企業SK電信、SK海力士、SK Square等都是其股東。

事實上，除了微軟和OpenAI之外，Google、Amazon（美：AMZN）等全部都有自行研發AI晶片計劃。不過，為了避免影響和Nvidia的關係，這些巨頭全部都非常小心。例如，11月28日，亞馬遜雲端科技（AWS）在reInvent 2023大會上亦發表了兩款晶片，分別是應用於人工智能大模型訓練的AI晶片Trainium2，以及通用晶片Graviton4。

在同一場合，AWS又宣布擴大與Nvidia合作。畢竟，AWS和微軟都知道，它們新發表的AI晶片仍然無法完全取代Nvidia的產品，要撼動Nvidia的江山，至少還需要幾年時間。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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