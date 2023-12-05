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經濟
國際金融

Spotify裁員17% 今年三度瘦身

【明報專訊】音樂串流巨頭Spotify（美：SPOT）昨公布，將裁減約17%人手，全公司約1500人將受到裁員影響，以降低成本，應對潛在的經濟放緩。這是Spotify今年以來至少第3次進行裁員。該公司今年1月裁員約6%，6月再裁員2%。Spotify股價早段升10%。

雖然Spotify在第3財季罕有地實現盈利，不過其行政總裁Daniel Ek指出，由於在2020和2021年僱用了太多人手，目前需調整成本。由於與音樂版權持有者簽訂的授權協議條款，令該公司長期虧損。該公司此前亦為播客業務花費了數十億美元，以實現業務多元化，現正縮減相關投資。Ek表示，將專注於精簡架構，從而使利潤再投資於業務方面更具策略性。

分析：蘋果瞄準6G技術

此外，彭博社著名蘋果觀察家Mark Gurman指出，雖然蘋果仍在研發5G通訊晶片，但目前已開始將注意力轉移至6G技術，並正招聘工程師開發6G標準。Gurman稱，蘋果不想繼續延長與高通的5G晶片合約，因此仍在致力開發其首款5G晶片，但與此同時為開發6G技術而招聘人手，不過預計6G標準最快要到2030年才會推出。

Gurman又指出，蘋果準備結束與高盛的Apple Card信用卡業務合作之際，大通銀行（Chase）可能是理想的合作伙伴。Gurman稱，Chase提供萬事達網絡的信用卡，與Apple Card的系統相同，意味其毋須再切換到Visa或美國運通的平台。該銀行也是Apple Pay最早的合作伙伴之一，與蘋果合作推出各種獎勵計劃。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕蘋果公司 精簡架構 裁員

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