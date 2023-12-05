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經濟
ESG 環保‧社會‧管治

碧瑤拓綠色科技 轉廢為能 採黑水虻處理廚餘 廢木變生物炭

【明報專訊】垃圾收費在即，市民減廢回收意識增強。本港綜合環境服務公司碧瑤綠色集團（1397）受惠公共衛生及環保政策推行，手頭合約價值創歷史新高，並積極投入科技發展領域，如以AI驅動的政府智能廁所及智能回收箱等。行政總裁吳玉群接受本報訪問時表示：「本港對環保回收的需求持續遞增，綠色科技業務將成為新的增長引擎，集團有望從傳統環境服務商，升級轉型成綠色高科技產業。」

碧瑤綠色集團由清潔服務起家，至今已成本港最大廢物管理商之一，管理數以千計的三色回收桶。吳玉群表示，集團自2014年起拓展廢物處理及回收業務，現時已覆蓋上中下游產業鏈，包括廢物收集、分揀及回收。集團近年更加入綠色科技元素，為政府在不同地區提供約100部智能回收箱，可自動測量及記錄各類回收物重量；以及引入全自動高速塑料分揀設備，採用近紅外線技術，快速分揀所有塑料種類及顏色，提高廢物回收的效率。

政府已訂下2035年「零廢堆填」的目標，並推動發展轉廢為能設施。吳玉群指出，集團近年投入資源發展循環回收項目，包括與怡和機器有限公司合作的生物炭工廠。「自從颱風山竹來襲，大量樹木倒塌，令人意識到樹木難以處理及回收。」項目將收集來自Y·PARK的廢木材，通過熱解技術將木質廢料轉化為高質量生物炭，現就木材的質量及濕度進行機器調校及測試，料投產後每日可處理最多20噸回收物料，成品可作種植、除臭及過濾之用。

善用熱解技術 產品可除臭

另一綠色科技項目是廚餘界清道夫——「黑水虻」養殖場，吳玉群解釋：「黑水虻幼蟲會進食廚餘及禽畜糞便，經8至10日進食處理過後，幼蟲將含豐富蛋白質，可烘乾作為水產飼料，排泄物也可作有機肥料。」碧瑤去年投得環保署首份使用生物科技轉化技術的合約，與內地初創合作研發黑水虻技術，料投產後每日可處理15噸雞糞，已佔每日本港雞農場棄置的有機廢物近一半，「黑水虻可應用於廚餘等有機廢物問題，投資額遠低於厭氧技術，若政府投放更多資源發展養殖場，有望每日可處理百多噸廚餘。」

智能回收服務帶來新商機

目前碧瑤可處理的廢物種類包括家居、醫療、建築、化學廢物、動物廢料及廚餘等，而部分玻璃樽、塑膠、動物廢料等均可透過回收設施循環再造。吳玉群指出：「本港進行廢物回收的起步較慢，對照全球的綠色智能化趨勢，綠色科技仍有潛力尚未發揮，加上環保政策及新發展區規劃出爐，本港將要處理更多可回收資源，也需要更多智能回收設施及服務，為集團帶來新商機。」

助客提升ESG 達減碳目標

為配合ESG需求，碧瑤今年也推出增值服務「ESG+」方案，協助客戶提升ESG表現，達至減碳目標。吳玉群表示：「清潔及園藝服務方面，我們採購多種符合環保規格的產品，並使用自家生產的有機回收物料，如玻璃砂及生物炭助客戶減碳，滅蟲時採用更節省水電的方案，進行資源回收時，亦透過智能回收機提供有關數據。」她補充，該方案加入教育元素，邀請客戶參觀回收分揀廠等設施，讓他們更信心進行環保回收，料可吸引更多着重ESG理念的上市公司及其他企業客戶。

投資方面，吳玉群指出，集團雖然同時投入不同環保科技項目，但主要以投標合約形式運作，成功中標後再作資源投放，投資十分審慎。集團將繼續與初創企業合作研發新技術，亦會尋求在內地或東南亞的併購項目，如內地一、二線城市的提供城市管家服務的企業，藉此提高市場份額。

[ESG 環保‧社會‧管治]

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