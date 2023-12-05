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經濟

新股暗盤前FINI未公布分配結果

【明報專訊】港交所（0388）FINI電子IPO結算平台出台後，首批3隻新股今日掛牌上市，遇上連日跌市昨暗盤交易全部下跌。在FINI新機制下，新股一改過去上市前一日開市前公布股份分配結果，變為當日晚上11時公布結果，而昨傍晚所有暗盤平台收市前，3隻新股均未公布股份分配結果，有股民批評新機制下未能在掌握充分資訊下作暗盤交易決定。

散戶指缺充分資訊 3新股暗盤全跌

3隻新股IPO今日上市，昨日於富途及輝立暗盤交易全部報跌。其中，國鴻氫能（9663）昨日於輝立暗盤低開3.3%報19.02元，一度低見13.5元，收報19元，較上市價19.66元低3.4%或0.66元，成交88.4萬股，涉資1510萬元。不計手續費，每手500股，帳面蝕330元。富途暗盤收報18.66元，低上市價5.1%或1元，不計手續費每手蝕500元。

K Cash（2483）昨日於輝立及富途暗盤價分別較招價股跌6.1%及6.7%；升輝清潔（2521）昨日於輝立及富途暗盤平台則分別跌4.7及1.6%。

K Cash提醒股權高度集中

3隻新股中，最早公布分配結果的是升輝清潔，在晚上9時48分發通告。K Cash則在公告內刊發紅色警示，提醒股權高度集中，股價可能大幅波動。其首二十五大股東佔總股本92.09%，為三隻今早上市新股中最高。有投資討論區的新股群組有大批網民留言批評新安排，指截至昨日收市後暗盤交易時仍未能掌握新股認購反應及散戶獲分配比例高低，只能在資訊不完全情况下交易，認為新安排對散戶不利。

另外，無人駕駛汽車傳感器技術研發公司速騰聚創通過上市聆訊，IFR報道指速騰聚創正開始評估投資者對其香港IPO的需求，可能集資1億至1.5億美元，最快將於今年底前上市。報道指IPO相關事宜仍在討論，集資規模等IPO細節可能仍有變化，速騰聚創未回應。根據速騰聚創初步招股說明書，菜鳥、中國移動、復星和中國國有企業結構調整基金是該IPO前投資者；摩根大通和華興資為IPO的聯席保薦人。

明報記者

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