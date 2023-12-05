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經濟

阿里股價今年低 恐進業務收縮期

【明報專訊】阿里巴巴（9988）擱置旗下雲業務及盒馬分拆計劃後，專注重整內部結構，上周五再公布旗下阿里網絡一拆四，阿里網絡原先持有的多家上市公司股權，將由杭州灝月接手。股價昨日受壓見今年新低，收市跌1.46%至70.8元，成交金額更遠超騰訊（0700）至近56億元。

內媒引述金融學者分析指出，過去阿里投資企業希望加強多元化生態，如發現旗下投資公司已成為重要的生態企業，就會透過進一步擴大合作，甚至由參股變為控股的方式參與企業經營。現時阿里發展已進入業務收縮期，通過將股權變現回籠流動性。

內地電商零售分析師魯振旺認為，阿里入股圓通（滬：600233）等公司，主要希望透過投資與平台形成互動帶動業務，相信阿里未來由策略投資轉型為財務投資者，未來不排除可能減持套現。

瑞銀：市場捧拼多多 看淡阿里

瑞銀報告總結第3季科網股業績表現，指市場對拼多多（美：PDD）最感興趣，認為集團雖然積極擴展地域範圍，以及季節性因素下第3季經調整利潤按季仍錄得增長，相信旗下跨境電商平台Temu的虧損短期內將見頂，亦更願意給予Temu更高估值。

報告又稱，市場對阿里看法較淡，指考慮到資產負債表及自由現金流，包括預期中國零售商業客戶管理（CMR）增長不大，並憂慮淘寶天貓集團額外投資影響利潤表現。亦有投資者預期，由於創辦人馬雲計劃減持，阿里美股（美：BABA）潛在價格上行空間將受制於今年8月水平（即90至95美元）。該行給予拼多多「買入」評級，目標價180美元；阿里亦為「買入」評級，目標價120美元。

相關字詞﹕阿里網絡 拼多多 科網股 馬雲 瑞銀 阿里巴巴 美股 騰訊

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