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經濟

港股挫184點逾一年新低 差絕亞洲股市

【明報專訊】市場預期美國提前減息，亞洲股市普遍靠穩，惟港股弱勢未改，昨再成亞洲最弱股市（見表）。恒指早段反彈乏力，升逾百點逼近萬七關即急回，尾市曾大跌逾200點，收市報16,646點，跌184點，再見逾一年新低。科網股領跌，科技指數曾跌逾2%。跌市成交維持逾千億元較高水平，港股通下的北水則轉淨流出近7億元。

北水淨沽7億 南水走資14億

恒指高開88點，最多升111點，高見16,941點，之後掉頭向下，尾市最多跌213點，低見16,617點，收市返2022年11月10日後收市新低。恒指連續下跌兩個交易日，累挫396點或2.3%，大市全日成交1063億元。

北水淨流出6.95億元，終止連續兩日流入。滬深股通下的南水，則淨流出14.4億元人民幣，為連續第2日流出，累計流出64億元人民幣。

科指五連跌 累瀉6.8%

科網股領跌，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及京東（9618）股價跌逾1%；騰訊（0700）跌0.6%。科指曾跌2.2%，收市跌1.86%，並連跌五個交易日，累跌6.8%。

藥明生物（2269）公布業務更新，表示2023年和2024年上半年最具挑戰，股價跌近24%後中途停牌，為表現最差藍籌；同系藥明合聯（2268）急跌近11%；藍籌新貴藥明康德（2359）股價跌8.8%。金價創新高，金礦股全線做好。紫金（2899）升3.7%，為表現最好藍籌；中國黃金（2099）、招金（1818）股價升約4%。恒大（3333）清盤押後，股價升9%。

分析：或下試16000關

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，恒指跌穿16,800點支持位，預期走勢進一步轉差，後市可能下試16,000點。目前大市沒有利好消息，藍籌輪流下跌，帶動大市整體向下。至於美國減息預期，市場仍要觀望，加上內地目前又沒有新政策出台，大市在缺乏資金下，將進一步向下尋底。

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