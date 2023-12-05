港股挫184點逾一年新低 差絕亞洲股市

【明報專訊】市場預期美國提前減息，亞洲股市普遍靠穩，惟港股弱勢未改，昨再成亞洲最弱股市（見表）。恒指早段反彈乏力，升逾百點逼近萬七關即急回，尾市曾大跌逾200點，收市報16,646點，跌184點，再見逾一年新低。科網股領跌，科技指數曾跌逾2%。跌市成交維持逾千億元較高水平，港股通下的北水則轉淨流出近7億元。