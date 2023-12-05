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經濟

人行前官員：降準機會大於減息

【明報專訊】人民銀行前統計調查司長盛松成日前在論壇上表示，預計今年內地經濟增長可超過5%，不過本輪復蘇較慢，是因為固定投資尚未企穩，外需仍有不確定性，若明年經濟增長要達約5%，依然需要努力，仍要繼續實行積極財政政策。他又指出，今年9月企業貸款加權平均利率已降至歷史低位的3.8厘，考慮中美利差仍位於歷史較高水平，制約中國減息空間，降低存款準備金率對調節市場流動性更為有效，認為人行降準機會大於減息。

降準可支持國債地方債發行

內地今季擬發行1萬元人民幣特別國債，增加市場的資金流動性壓力，盛松成表示，內地國債和地方債大多由商業銀行購買，目前分別持有64%和86%，降準增加銀行可自由使用的資金，支持國債和地方債發行，是內地貨幣政策配合財政政策的主要手段。他又指出，結構性貨幣政策，未來將在支持經濟、提動高質量發展發揮關鍵作用，相對外國貨幣政策以總量調控，內地長期以來總量調控和結構性調控配合。

市場關注內地債務能否持續，增發特別國債後今年赤字率升至3.8%，盛松成認為，歐盟《馬斯垂克條約》所訂下財政赤字不得超過GDP 3%的指標，並不符合內地實際情况，未來較長時期內可適當提高赤字率，為積極財政政策創造條件。若明年經濟增速可達約5%，赤字規模維持今年的4.88萬億元，明年目標赤字率將為約3.6%。

相關字詞﹕盛松成 降準 減息 人民銀行

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