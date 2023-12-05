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經濟

余偉文稱環球利率見頂 加息周期首次 市場料最快明年3月減息 港拆息回軟

【明報專訊】美國10月通脹數據繼續放緩，市場普遍預期美國加息周期已結束，金管局總裁余偉文昨日在論壇上，表示認同環球利率已見頂或接近見頂的觀點，為今輪加息周期中首次預期息口見頂。不過他重申，環球通脹雖在降至2%目標的「最後一哩路」，不過住屋、工資的服務業通脹黏性強，外國央行也難以預期何時達標，他認為美息高企會在明年大部分時間持續，連帶影響港息。環球經濟近期因高利率而見稍有回落，香港作為細小的開放經濟體難免會受到影響。

明報記者 歐陽偉昉

美國聯儲局11月初議息後連續第2次不加息，當時余偉文仍表示，若美國再度加息，本港銀行亦會跟加。現時余偉文與市場則普遍預期美息見頂，除因通脹放緩，亦由於愈來愈多分析認為，高息限制消費信貸之餘，企業融資成本增亦會削弱投資，或令美國再現經濟衰退。據芝商所FedWatch工具顯示，昨日市場料明年3月減息機會為59.3%（見圖），相較一周前僅有21.5%大增，市場較多預期明年全年減息1.25厘。

市場普遍預期美明年減息1.25厘

新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄表示，因應利率高企和疫情財政支援措施消退，明年美國將溫和衰退，料聯儲局會在明年6月開始每季減息25點子，至年底減到4.75厘至5厘，不過以目前美國經濟增長數據，認為減息5次以上看法不太合理。

年結臨近，1個月以上港元拆息昨日稍為回落，但仍在5厘以上高位，1個月拆息昨跌0.07點子（1厘等於100點子）至5.5318厘，3個月拆息跌3.83點子至5.5153厘。6個月和12個月拆息分別下跌5.24點子和7.18點子，報5.4532厘和5.4339厘。截至晚上9時，港匯報7.8143，微升6點子（1元等於1萬點子）。

銀行今年提早預備資金迎年結

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，拆息一般會在12月稍為回落，料拆息已在上周見階段性高位，雖然銀行體系總結餘降至450億元，銀行吸收去年拆息高企經驗，今年提早預備資金，部分銀行上周已在市場拆出資金，現時本港以外貸款和按揭相關貸款需求也較低，帶動拆息更快地回落。不過內地推出經濟刺激政策，若帶動經濟和市况好轉，將提升對港元資產需求，及後可抵消部分美國減息對港息下跌的影響。

稱港金融中心地位從沒減弱

除利率外，余偉文在論壇提及，環球經濟有眾多地緣政治不確定因素，本港面對的宏觀經濟環境並不容易，因此香港需更主動為經濟發展注入動力，過去數年香港不斷地推出金融措施，認為競爭力和金融中心地位從沒減弱。

相關字詞﹕減息 港匯 聯儲局 加息 金管局

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