廖偉強：代理做好服務 才可逆市突圍

不過，香港的零售消費的復元情况，到了年中仍未到位；而隨着內地有很多的措施及推廣，吸引香港人到內地旅遊及活動，尤其是大灣區一帶，因為交通便利，令港人獲得不錯的消費體驗。

漸漸地，有部分人就會斷言香港已經沒有了以往的吸引力，也有人會說，疫情令香港人的生活習慣改變，不論外出用膳及活動，都會「早出早歸」，夜生活的節奏好像已經消失了。

至於內地方面，雖然在這幾年疫情期間，人民生活與香港人一樣大受影響，有時甚至比香港更嚴峻；但到了今天，夜生活卻比起香港熱鬧得多。香港人近期都會談論北上消費的優勢，以及不同的消閒好去處，漸漸覺得內地好像任何的生活細節都比香港好，尤其是在消費方面，更覺得是明顯比下去。

其實，以往內地的消費，都是比香港便宜，但今天為何香港人會覺得有這樣的反差？筆者認為其中的一個重要因素，就是今天內地的服務態度確實是非常到位，香港則被比下去。雖然香港現在請人困難，但這並不可能成為藉口。

既然生意難做，就更須做好服務吸客留港。地產代理業亦一樣，樓市疲弱，僧多粥少情况下，地產代理更有必要專注做好服務，成交機會才會增加，才可獲更多轉介，在淡市中轉敗為勝。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]