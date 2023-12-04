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經濟
2023年12月4日星期一
技術取勝
投資策略
洪水橋滙都突變相減價15%搶客 YOHO WEST昨晚加推185伙 折實均呎12,593元
周末一手362宗成交 較前周末升7倍
新港城兩房488萬提早鬆綁沽 實蝕25%
碧海藍天3房2.4萬租出 高市價5%
投資者拆售名鑄車位 8個月帳升近六成
中資身心投資奪康泰商標 股東包括廣東悅中董事長 擁關鍵旅遊
港資東海旅遊：未能中標感可惜
阿里網絡一拆四 向灝月轉讓7企股權
SEVVA創辦人：約滿前續提供最好服務
陳茂波：沙特ETF加強港與中東資金流動
瑞銀財富管理：高息不利港樓 港股危中有機
富達國際看好中資消費醫療股
中金：港明年IPO集資有望回升
中證監7月修訂GDR政策 利A股港股
瑞浦擁技術優勢 發展速度快
DHL看好鐵路貨運前景 中間走廊繞俄 拓中亞客
萬寧推藥健計劃攻企業客 員工獲免費藥及病假證明
屈臣氏加強健康美容服務 應對客人疫後改消費模式
諾亞：旗下高端客投資轉保守
野草製飲管 方便兼環保
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
借稅貸做定存套息 現金流或不匹配
環球經濟數據
金子：大市信心薄弱 恒指Put 20867
張兆聰：中央掃央企ETF 中移可憧憬
張兆聰：留意中國以外新興市場ETF
伍禮賢：沙特ETF助投資者捕捉中東機遇
王良享：重磅股估值偏高 美股進入雞肋時期
投資者及理財教育委員會：投資虛擬資產 應透過有牌交易平台
袁國守：港股憔悴 分散投資保平安
謝偉銓：支援回收助減廢
食聖誕自助餐 留意早鳥優惠
沈永年：華僑免筆試換內地車牌有辦法
Keith Wade：實質利率升 成功壓低全球通脹
許健生：華為的超導量子芯片
陳正犖：美元跌勢非一面倒 小心技術反彈
溫傑：小米前景亮麗分段吸 14.7元先買第一注
袁國守：憧憬基建救經濟 冷敲資源建材股
林少陽：港樓料遲過港股見底
技術取勝：綠債處250天線之上
李聲揚：減息周期仍是股票較可取
蔡金強：明朝教訓：白銀通縮引發大崩盤
艾雲豪：煲劇的狂野之旅：從狗脖子到魷魚遊戲
李順威：美聯儲加息利非財務公司
劉思明：大市未虞大跌 寄望下月大反彈
瑞銀亞洲：美股再破頂 道指牛49946
摩根大通亞洲：拼多多蠶食市場 阿里沽21371
周顯：內地經濟緊縮 港股自求多福
王弼：美國運通可獲利過聖誕
曾淵滄：內銀股最壞時刻已過
湯文亮：股市是賭具 不是賭場
陳永傑：減息若開始 樓股大反撲
廖偉強：代理做好服務 才可逆市突圍
布少明：新盤低價開售 搶盡二手客
馬泰陽：樓價未止跌 二手交投漸穩
YOHO WEST連接天榮站 主打兩房
珀麗灣均呎守1萬 倒退回去年底
息口趨降 趁高息多造定存
技術取勝：綠債處250天線之上
【明報專訊】網易處上升軌之上（圖）
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洪水橋滙都突變相減價15%搶客 YOHO WEST昨晚加推185伙 折實均呎12,593元
周末一手362宗成交 較前周末升7倍
新港城兩房488萬提早鬆綁沽 實蝕25%
碧海藍天3房2.4萬租出 高市價5%
投資者拆售名鑄車位 8個月帳升近六成
中資身心投資奪康泰商標 股東包括廣東悅中董事長 擁關鍵旅遊
港資東海旅遊：未能中標感可惜
阿里網絡一拆四 向灝月轉讓7企股權
SEVVA創辦人：約滿前續提供最好服務
陳茂波：沙特ETF加強港與中東資金流動
瑞銀財富管理：高息不利港樓 港股危中有機
富達國際看好中資消費醫療股
中金：港明年IPO集資有望回升
中證監7月修訂GDR政策 利A股港股
瑞浦擁技術優勢 發展速度快
DHL看好鐵路貨運前景 中間走廊繞俄 拓中亞客
萬寧推藥健計劃攻企業客 員工獲免費藥及病假證明
屈臣氏加強健康美容服務 應對客人疫後改消費模式
諾亞：旗下高端客投資轉保守
野草製飲管 方便兼環保
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
借稅貸做定存套息 現金流或不匹配
環球經濟數據
金子：大市信心薄弱 恒指Put 20867
張兆聰：中央掃央企ETF 中移可憧憬
張兆聰：留意中國以外新興市場ETF
伍禮賢：沙特ETF助投資者捕捉中東機遇
王良享：重磅股估值偏高 美股進入雞肋時期
投資者及理財教育委員會：投資虛擬資產 應透過有牌交易平台
袁國守：港股憔悴 分散投資保平安
謝偉銓：支援回收助減廢
食聖誕自助餐 留意早鳥優惠
沈永年：華僑免筆試換內地車牌有辦法
Keith Wade：實質利率升 成功壓低全球通脹
許健生：華為的超導量子芯片
陳正犖：美元跌勢非一面倒 小心技術反彈
溫傑：小米前景亮麗分段吸 14.7元先買第一注
袁國守：憧憬基建救經濟 冷敲資源建材股
林少陽：港樓料遲過港股見底
技術取勝：綠債處250天線之上
李聲揚：減息周期仍是股票較可取
蔡金強：明朝教訓：白銀通縮引發大崩盤
艾雲豪：煲劇的狂野之旅：從狗脖子到魷魚遊戲
李順威：美聯儲加息利非財務公司
劉思明：大市未虞大跌 寄望下月大反彈
瑞銀亞洲：美股再破頂 道指牛49946
摩根大通亞洲：拼多多蠶食市場 阿里沽21371
周顯：內地經濟緊縮 港股自求多福
王弼：美國運通可獲利過聖誕
曾淵滄：內銀股最壞時刻已過
湯文亮：股市是賭具 不是賭場
陳永傑：減息若開始 樓股大反撲
廖偉強：代理做好服務 才可逆市突圍
布少明：新盤低價開售 搶盡二手客
馬泰陽：樓價未止跌 二手交投漸穩
YOHO WEST連接天榮站 主打兩房
珀麗灣均呎守1萬 倒退回去年底
息口趨降 趁高息多造定存
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