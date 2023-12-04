袁國守：憧憬基建救經濟 冷敲資源建材股

即使過往本港散戶甚少談論的台灣股市，上周亦成為焦點，因台灣加權指數逾30年來，首次超越恒指。踏入12月首日，港股繼續不爭氣，恒指再見逾1年新低，收報16,830點，全周埋單計，累插729點或4.15%。港股年內一浪低於一浪格局未變，就算博年底前技術反彈也僅宜小注，且先看能否守住關鍵支持位16,800點。

外圍方面，明年聯儲局減息近成定局，帶動美股續往上衝，道指上周五曾升見36,264點，再創今年新高。形勢比人強，部署明年投資策略，似乎仍以美股為主軸，或至少將資金分散至不同資產和地區，港股持貨比重不宜太高。

儘管港股轉勢或許路仍遠，但近日板塊輪流炒作，如早前資金追逐生科醫藥股，內房股亦趁救市消息一度回勇，如抱「希望在人間」，短炒為主，資源和建材股可冷敲，主要憧憬中國基建救經濟模式捲土重來，商品股有望走高。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]