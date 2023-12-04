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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：華為的超導量子芯片

【明報專訊】為箝制中國高科技發展，去年底美國對華禁運芯片已差不多1年。禁運令使一眾國內科企大咖拼命地囤貨並作全球蒐羅，把芯片的「炒價」翻了幾倍。筆者認為囤貨、炒賣等行為不理想，但對於美國因怕輸掉領導地位而拖人後腿的行為更不敢苟同。要知道當壓力愈大，其反抗力也必愈大。就好像我們中國航天之父錢學森先生，他為了協助祖國的航天事業，毅然放棄美國的生活，全程投入回祖國發展航天科技，這份情操實令人尊敬。要知道全球頂尖的高科技企業內，不少研究團隊的核心人物也是華人，雖然未必每個都會重投祖國懷抱，但只要在每一個前沿科技領域有一位像錢學森先生能夠貢獻國家，中國定必能一步一步在科技發展路上迎難而上，與一眾科技大國齊名。

好像5G技術作為當今通訊領域的一項突破性進展，其核心之一的5G芯片代表了通訊與半導體科技結合，全球能夠自主研發的企業寥寥可數。儘管英特爾未能進入5G領域，蘋果等公司依然選擇使用高通的5G基帶。在這一領域，華為取得了重要進展，成為全球首家發布5G SOC芯片的企業，打破了長久以來由美國形成的技術壁壘，因此面臨美國政府的強力打壓。

華為5G SOC芯片 打破美技術壁壘

對於華為而言，自主研發成為突破封鎖的唯一出路，但國內企業在實現自主生產方面主要受制於先進EUV光刻機的缺乏，由於其複雜性及專利壁壘，短期內自力更生的可能性不大。儘管如此，更先進的光刻機不是提升芯片性能的唯一路徑。華為通過提高封裝工藝和引入芯片堆疊技術等方式來提升芯片的整體性能，該技術已在蘋果的應用中被證明是可行的，表明通過將多個成熟工藝的芯片結合，可以達到超越單一芯片的性能表現。

對加密解密等具劃時代意義

在專利方面，華為公布的一項關於「超導量子芯片」的技術專利，顯示了其在降低量子位串擾、提高計算速度和精確度方面的創新。量子芯片基於量子位運行，利用量子力學中的「疊加」和「糾纏」現象，可大幅提升處理速度，這對於天氣預測、生物研究、加密解密等領域具有劃時代的意義。

量子芯片是量子計算的核心，通常由超導體材料或其他量子系統製成，透過精確的製程技術和設計實現量子位的控制與操作。這些微觀尺度的物理系統，例如超導電路、離子陷阱等，使得量子位之間可以進行複雜的操作，為量子計算提供了實現基礎。

量子電腦作為一種利用量子力學原理進行計算的先進系統，展現了在解決複雜問題時的巨大優勢。量子電腦的研究與發展不僅在科學領域具有重大意義，更在加密和安全領域提供了新的途徑，如能夠破解傳統加密系統的同時，也能創造更安全的加密方法。

在量子計算的研究和商業化道路上，多家企業在推動技術進展並追求突破。IBM、Google、Microsoft、Honeywell和IonQ等企業都在量子計算領域取得了顯著進展，開發出多個量子位的系統並提供雲端服務。這些企業的努力標誌着量子計算技術正在逐步邁向商業化，但仍面臨諸多技術挑戰。

科研一通百通 沒有做不到的科技

總體來看，5G與量子計算作為當今科技發展的兩大熱門領域，不僅對通訊行業造成了深遠的影響，同時對整個科研領域以至於未來人類社會的發展方向均有着不可估量的潛力。華為等企業在這一歷程中扮演了重要角色，儘管面臨重重挑戰，仍不斷在技術創新和研發方面取得顯著成果。未來將有更多的機會和挑戰出現，華為及其他科技巨頭將如何應對和利用這些機遇，仍值得市場和業界的持續關注。在科技發展的領域沒有絕對的「獨家村」，要知道科技研發就是要從0到1打出缺口，缺口一通就能一理通、百理明，所以筆者認為沒有做不到的科技，只是看看有沒有足夠的金錢及時間而已。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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