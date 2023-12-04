Keith Wade：實質利率升 成功壓低全球通脹

固定收益市場之前遭到拋售，環球主權債券孳息率隨之大幅上升。美國10年期國債孳息率曾突破5厘，是自2007年以來的最高水平。與此同時，英國10年期國債孳息率觸及2008年以來的最高點。這個趨勢正廣泛地向全球蔓延，甚至連日本的孳息率亦正在上升。

債券孳息率上升並非由通脹憂慮加劇所引致，從通脹掛鈎債券的比較可見，損益平衡率一直保持穩定。事實上，近期通脹數據持續令人鼓舞，整體消費物價指數（CPI）衡量的核心通脹率正逐漸下降。

聯儲勢維持高息更長時間

雖然通脹率持續高企令環球各國央行感到不安，但過去1個月情况並未惡化，而這個趨勢其實是由實質利率（即市場預期的經通脹調整利率水平）上升所推動。要準確判斷背後的原因並不容易，因為實質利率指標涵蓋多項因素。儘管如此，現階段有兩個較為重要的因素。

第一個因素是金融市場接受政策利率將會高於早前預期。美國經濟持續強勁，以及市場放棄對經濟衰退的預測，反映美國聯邦儲備局（聯儲局）必須在更長時間內將利率維持於高位，藉以為經濟降溫。

早前債券暴跌的一個主要原因是長期債券孳息率的上升幅度超過短期孳息率，導致孳息曲線變得陡峭。因此，第二個因素似乎反映了金融市場對政府債務水平及債券發行量增加的擔憂。雖然政府借款在疫情期間激增，但隨着經濟復蘇已有所回落。

儘管失業率較低，但美國的預算赤字卻急劇上升，因而加劇了金融市場的憂慮。正常情况下，低失業率會伴隨着較低的政府借款甚至出現預算盈餘。除預算赤字外，由於聯儲局將會持續縮減資產負債表、取消疫情期間及更早前實施的資產購買計劃，因此債券供應量亦會隨之增加。

施羅德首席經濟師及策略師

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[Keith Wade 金融解碼]