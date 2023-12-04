食聖誕自助餐 留意早鳥優惠

明報記者 劉敬華

近期不少酒店已推出預訂聖誕自助餐的早鳥優惠，但要留意即使是同一酒店餐廳同一晚上，也可能因為進餐時段不同而設不同的優惠價。以富豪九龍酒店雅廊咖啡室的冬甩奇幻聖誕自助晚餐為例，在12月10日或以前於富豪國際酒店集團官網可以優惠價訂購自助餐，同樣是12月24日的自助晚餐，若選擇第一輪時段 （17:30至19:30）成人優惠價為每位678元，如選擇同日的第二輪時段（20:00-22:00）成人優惠價則為每位653元。

對於一家大細出行，除考慮提供早鳥優惠的自助餐餐廳外，選擇自助餐午餐，又或選擇於公眾假期前後的日子用餐自然較「抵」。即使是同樣是聖誕公眾假期，部分酒店餐廳自助餐於12月26日也可提供較12月24及25日優惠的價格，如九龍酒店倚窗閣聖誕冬日仙境海鮮自助晚餐，目前12月24日兩輪時段的自助晚餐預訂成人優惠價為796.1元，若選擇預訂該餐廳12月26日的自助晚餐目前成人的優惠價則為667元，且自助餐供應時間較長為下午6時至9時半。

善用高回贈信用卡 消費更划算

若配以可針對餐飲簽帳提供較高現金回贈的信用卡消費，相關自助餐消費將更划算。如花旗銀行的Citi Cash Back信用卡，於本地食肆簽帳及本地酒店簽帳提供2%的現金回贈，其他本地簽帳的回贈比率則為1%，又如信銀國際Motion信用卡，也可就食肆簽帳提供6%現金回贈。

部分信用卡會為指定簽帳類別提供較高現金回贈，惟持卡人需事先選定可獲優惠的簽帳類別，不少此類信用卡均可提供餐飲簽帳類別的選擇。以恒生MMPOWER World Mastercard為例，該卡提供5個自選簽帳類別，分別為手機支付、餐飲、旅遊及海外簽帳、電子產品，以及休閒娛樂等，登記時在5個簽帳類別中自選兩個，相關的合資格簽帳可獲5%+FUN Dollars回贈。

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