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經濟
新經濟新天地

投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房

【明報專訊】玩艸植造共同創辦人洪誠孝2009年畢業於台灣陽明大學生命科學系，畢業後加入德國萊茵集團（TUV Rheinland）台灣分公司工作，由實習生升到副總經理，故具備食品安全和淨零碳排放相關的ISO認證和管理能力。之後曾擔任房地產投資公司高層特別助理，負責資產管理工作。所以他創業也偏好走結合生物科技、農業、知識產權的路線。

他由2016年開始在多家機構擔任創業導師，主要輔助與食品、農業、淨零碳排放相關的台灣初創公司。機緣巧合下，認識了3名年輕人，與他們一起研究用各種植物試製飲管，到2020年合作創辦玩艸植造。

至今，該公司累積投資逾2000萬元新台幣，並在台灣、中國大陸、越南和泰國等幾個地區取得一些專利，預料該公司在明年第一季達到收支平衡，之後可錄得營運盈利；但因為明年底要再興建新廠房，所以仍有融資計劃。

洪誠孝表示，蒲草收成期長達9個月，每株高約2米，卻只可製成4支飲管（為了質素，會切去頭尾兩端）。驟眼看來，好像不太划算，很難吸引農民種植。但因為其種植密度很高，每平方米至少可以種幾百株，加上非常粗生、易種、難死等，故綜合計算下來，種植蒲草的收益應該不會比一般蔬菜低。

種蒲草毋須用農藥較健康

洪誠孝解釋，蒲草沒有什麼昆蟲天敵，毋須亦不能使用農藥，若使用農藥，它反而會被當中的除草劑殺死；而且不用肥料亦可以長得很健康。但該公司建議，在特定時間使用非常少的有機肥料，讓蒲草長得較高和較粗，以提高飲管質量。場地方面，有一定深度的水田、水池、水塘都可以，也可以善用一些荒廢泥土地，只要在最初時蓄水，原則上整個收成期都不用換水。因此，種植蒲草其實不用怎樣打理，也不用投入多少成本。

此外，蒲草本身粗生，加上種植密度高，抵抗狂風暴雨的能力很強，很少出現損耗。以該公司在台灣和越南經驗，近幾次颱風也未造成損失。所以，該公司近期游說農民騰出部分地方種植蒲草，已沒有最初那麼困難。洪誠孝說：「我們希望，飲管是從土裏長出來的，可以成為下一代人理所當然的思維。」

[新經濟新天地]

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