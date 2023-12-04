諾亞：旗下高端客投資轉保守

諾亞業務形式主要分為財富管理及資產管理兩部分。財富管理方面，諾亞為高淨值人士（HNWI，即超過資產總值100萬美元），根據其自身財富及規劃風險偏好，提供獨立財富管理建議及進行配置。潘青表示，諾亞其特點在於為獨立、開放的產品平台，概無銀行及券商背景，因此於推薦產品及服務時，會更為符合客戶的利益。

客戶符港資本入境門檻

資產管理方面，諾亞旗下子公司歌斐資產管理會為客戶提供母基金（Funds of fund），於母基金內包括10至20種基金。潘青指出，以往單一基金其風險或會過於集中，而母基金則可為客戶平衡風險。諾亞截至9月30日，其財富管理及資產管理業務，私募股權產品投資規模分別按年大跌72%及微跌0.8%。潘青表示，旗下客户群亦與市場情緒一致，於高息環境下相較謹慎保守。

諾亞現時黑卡客戶及鑽石客戶（即資產總值超過5000萬及1000萬元）共有9000名，港府近日宣布資本者入境計劃門檻為3000萬元。潘青表示，其門檻標準，對於諾亞目標客户群而言為恰到好處（sweet pot），他指申請人士其主要目的為取得移民資格，料其投資風格將會偏向保守，或會投資予公募基金及私募基金等，而諾亞亦較擅長於上述兩種產品，料該計劃將帶動其公司業務。