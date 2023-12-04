諾亞：旗下高端客投資轉保守

【明報專訊】中概股財富管理公司諾亞控股（6686，美：NOAH）首席財務官潘青接受訪問時表示，由於全球經濟氣氛不明朗下，旗下高淨值客戶現時亦偏好於銀行存款及貨幣市場基金等低風險投資產品。他又指港府近日宣布資本者入境計劃，正好迎合其客戶群，料有助帶動業務增長。
諾亞業務形式主要分為財富管理及資產管理兩部分。財富管理方面，諾亞為高淨值人士（HNWI，即超過資產總值100萬美元），根據其自身財富及規劃風險偏好，提供獨立財富管理建議及進行配置。潘青表示，諾亞其特點在於為獨立、開放的產品平台，概無銀行及券商背景，因此於推薦產品及服務時，會更為符合客戶的利益。
客戶符港資本入境門檻
資產管理方面，諾亞旗下子公司歌斐資產管理會為客戶提供母基金（Funds of fund），於母基金內包括10至20種基金。潘青指出，以往單一基金其風險或會過於集中，而母基金則可為客戶平衡風險。諾亞截至9月30日，其財富管理及資產管理業務，私募股權產品投資規模分別按年大跌72%及微跌0.8%。潘青表示，旗下客户群亦與市場情緒一致，於高息環境下相較謹慎保守。
諾亞現時黑卡客戶及鑽石客戶（即資產總值超過5000萬及1000萬元）共有9000名，港府近日宣布資本者入境計劃門檻為3000萬元。潘青表示，其門檻標準，對於諾亞目標客户群而言為恰到好處（sweet pot），他指申請人士其主要目的為取得移民資格，料其投資風格將會偏向保守，或會投資予公募基金及私募基金等，而諾亞亦較擅長於上述兩種產品，料該計劃將帶動其公司業務。