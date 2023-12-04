屈臣氏加強健康美容服務 應對客人疫後改消費模式

他解釋，今年初內地與香港通關後，整體旅客人數較高峰期仍有一定距離，部分旅客來港更追求深度旅遊，亦減少購買過去較歡迎的產品。因此，屈臣氏希望提供更多附加價值及更方便的服務，至今年底將按年增加20家新店，明年亦會保持該開店速度，繼續擴充線下網絡。

李家樂稱，疫情加快客人線上購物，而數據亦顯示線上及線下同時購物的客人，其消費額較只在線下購物的客人超出逾3倍。有見及此，屈臣氏在店舖加入更多接觸點（touch point），例如客人線上購物後提供數個取貨選擇，包括線下門店取貨、與順豐合作等，更有快捷送貨服務，由門店發貨最快在30分鐘送到指定地點，以滿足各樣需求。

推eDr視像醫生反應佳

李家樂表示，隨着市場更關注保健產品及服務，作為零售商亦希望將生意做大，為顧客提供所需的產品，現時已有約三分一，即超過60家屈臣氏分店可提供基本健康評估服務，方便客人了解其身體狀况，相信未來將加入更多相關的虛擬產品，加強保健美容零售商的定位。

屈臣氏去年推出「屈臣氏eDr」視像醫生應用程式，李家樂指出，推出至今反應十分良好，累計已逾1萬次診症，下半年更按年增近3倍，相信是流感高峰期所致。他稱，去年推出後出現第五波疫情，尤其是疫情期間市民擔心外出看病交叉感染，而視像醫生只需在家看病，藥物亦送到家中。eDr今年加入專科醫生服務，例如可通過eDr取得「三高」藥物，節省等候時間。