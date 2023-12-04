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經濟
封面故事

中金：港明年IPO集資有望回升

【明報專訊】瑞銀財富管理及富達國際均預測美國明年下半年減息，指港股仍有不少投資機會。中金公司投資銀行部執行負責人、董事總經理、國際組負責人許佳及投資銀行部香港組執行負責人、董事總經理陳永仁近日在該行舉辦的「媒體工作坊—投資銀行業務專場」上及之後接受書面訪問時則指出，雖然本港新股首次公開招股（IPO）總集資額去年及今年料均按年大跌，但這情况期內在同樣處於高息環境的美國IPO市場亦出現，由於具備潛在減息等多項利好因素，明年本港IPO總集資額可望按年回升。

中金公司陳永仁在書面訪問中指出，去年本港IPO總集資額為1046億元，相對2021年的3312億元下跌了約69%；而截至今年11月底，總共有59家企業上市，總集資額為371.4億元，相對去年同期下滑約58%。

高息不利港IPO 美IPO亦受累

美國聯儲局去年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端現已升至高達5.5厘，由於本港奉行聯繫匯率，港元與美元掛鈎，故港息需要跟隨美息向上；高息環境不利港股，亦被投資界普遍視為過去兩年本港IPO總集資額大跌的主要原因之一。

中金公司許佳表示，美國以至本港明年若減息，是對本港明年IPO市場最重要的因素。他亦引述Dealogic數據，指美國去年和今年以來的IPO總集資額分別較2021年全年下降了90%左右，可見高息環境不單不利本港IPO市場，對美國IPO市場亦出現相似的負面影響。

軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（美：ARM）今年9月14日發行的美國存託股票（ADS），集資48.7億美元，是美國接近兩年來最大規模的IPO。彭博社稱此次IPO獲12倍超額認購，投資者反應熱烈，令華爾街大行期待經歷兩年低潮的IPO市場再次復蘇。安謀股價上周五收報63.9美元，較上市價51美元上升25.2%。

中金首10月保薦IPO市佔率四成

雖然今年以來本港IPO市場表現繼續不理想，但許佳指出，截至10月底，有47家公司通過IPO在港交所主板上市，中金公司保薦了其中的17家，數量位居市場第一，而這17家IPO合計融資17億美元，佔今年首10個月本港IPO總集資額約40%。

在今年以來由中金保薦的本港IPO中，包括集資額近50億元、屬年初至今最多的珍酒李渡（6979），以及內地今年改例要求境外中資企業來港上市前需要向中證監備案後、首間境外中資企業新股、業務在東南亞處於領先地位的物流服務運營商極兔速遞（1519）。

極兔速遞上市至今股價升17%

可以留意的是，極兔速遞上周五股價收報13.98元，較10月27日的上市價12元上升16.5%，掛牌迄今股價報捷，《Money Monday》認為對同類型公司再來港上市亦屬正面。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕珍酒李渡（6979） 安謀（美：ARM） 中金公司陳永仁 中金公司許佳

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