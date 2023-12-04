富達國際看好中資消費醫療股

中國股市方面，Quaife相信，內地政府目前致力於促進經濟增長，在房地產市場料陸續有「穩增長」措施出台，假如內房回穩的話，有利消費增長加快，因此該行目前看好內地消費股。

料中央支持少數醫企做大做強

另外，Quaife亦看好具備創新能力的中資醫療股。過去逾兩年中國政府積極推動「帶量採購」政策，中資醫療股的產品若希望大量銷售至內地公共醫療體系，需要經過公開招標，中標產品售價往往因此大跌，令收入大減，因此盈利大跌甚至出現虧損，拖累股價急挫；Quaife提出一個獨到觀點，他認為中國政府將會支持少數醫療上市公司，與美國同業一樣，產品及服務在全球領先，由於過程中需要投入大量資金研究與開發新產品，這些上市公司須具備強大盈利能力及現金流，在此做大做強的過程中，明顯存在投資機會。

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