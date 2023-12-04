碧海藍天3房2.4萬租出 高市價5%

此外，鄰近港鐵奧運站的瓏璽，剛錄大額租賃成交。

家庭客5.85萬租瓏璽海景4房戶

香港置業分行區域營業董事蘇國榮表示，區內租賃氣氛持續，瓏璽6A座中層A室，實用面積約1312方呎，4房1套連工人套間隔，望維港海景，獲家庭客以5.85萬元承租，實用呎租約44.6元。租客為家庭客。業主2011年7月約2529.1萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

大埔中心3房97貨租1.8萬 回報8厘

另市場亦錄得97年入市的大埔中心業主將單位成功租出個案。中原高級分區營業經理黃達雄，大埔中心16座中層D室，實用面積522方呎，3房間隔，開價約2.1萬元，議價後以1.8萬元租出，實用呎租34.5元。新租客為一對同區租客。

上述單位原業主1997年以269萬元購入，租金回報約8厘。

[香港地產]