周末一手362宗成交 較前周末升7倍

雖然主打中小型單位之大眾化樓盤需以低價或減價推售，不過豪宅新盤續錄大額成交，其中信置（0083）何文田ST. GEORGE'S MANSIONS昨日再沽一伙，單位為3座10樓A室，實用面積2087方呎，4房雙套大宅間隔，成交價8800萬元，實呎42,166元。項目今年已售出23伙大宅，共涉近22億元，項目開售至今累售41伙，總套現逾46億元。

ST. GEORGE'S 4房大宅8800萬沽

至於上周五嘉里（0683）九龍半山緹外則推出4伙招標，包括首度推出、實用8583方呎的1座6、7樓B室頂層複式大宅，以及實用8495方呎的第2座7樓頂層相連大宅，單位將於明日起招標，發展商提供「提早佔用」方案，買方只需付樓價20%訂金，再付5%作為許可佔用費，即可提前入伙，發展商亦會為買家提供最高7.5%的從價印花稅津貼。

明翹匯4房售1450萬 實呎近1.8萬

另外，佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯，周末期間則以1450萬元售出2座12樓A室，實用面積808方呎，4房1套連儲物室及多用途房間隔，實呎17,946元。

[香港地產]