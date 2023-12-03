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經濟
2023年12月3日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
天水圍YOHO WEST首輪沽340伙 最快今加推 擬本周次輪推售
東半山曉廬4房 連車位16萬租出
鮑威爾「放鴿」 美股三大指數齊升
市場押注明年3月減息機率增 美匯回軟
建行工行等開座談會 撐內房融資需求
施羅德設機制 助基金經理紓壓
瑞銀傳最少3名原瑞信高管離職
中植資不抵債 內房危機擴至信託業 債務本息最多4600億 分析：投資者料收回逾一成
張宗永：內地和海外金融職場的De-coupling
薛偉傑：科技園實測機械人 提供選購建議
馮其十：內地對外企吸引力未減
馮其十：內地對外企吸引力未減
【明報專訊】儘管近期外商對華投資規模有所下降，但不少因素顯示，內地對外企來說仍是一個富有吸引力的選擇。
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天水圍YOHO WEST首輪沽340伙 最快今加推 擬本周次輪推售
東半山曉廬4房 連車位16萬租出
鮑威爾「放鴿」 美股三大指數齊升
市場押注明年3月減息機率增 美匯回軟
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