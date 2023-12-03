薛偉傑：科技園實測機械人 提供選購建議

科技園STP Platform總監霍露明表示，根據測試結果，絕大部分機械人都沒有問題，只是要應用於適合的場景。

清潔巡邏剪草等分類測試

舉例說，她們測試過一款以四足行走的巡邏機械人，發覺它不太適合應用於商場等室內環境，因為畢竟它步行時會有些聲響。但若是應用於戶外或者停車場巡邏，則看來比較適合。

又例如，清潔機械人其實很廣泛，可以細分為掃地、吸塵、洗地（濕洗）、抹地、消毒等幾種功能，究竟商業用戶是需要當中的哪些功能呢？

單看較狹義的消毒機械人，其實都至少有3種消毒方式，包括紫外光、噴霧、噴液等。其中，噴霧機械人比較適合應用於面積較大的場景，例如商場等。噴液機械人是用於一些表面較佳，而紫外光機械人則不適合在有人時使用。

科技園最近舉行了Robots Everywhere Demo Day，向商界講解有關的選購貼士，並派發一些小冊子。稍後還可能會將測試報告的精簡版本上載到sp.hkstp.org/discovery，但會抽起機械人的品牌名稱。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]