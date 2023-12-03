市場押注明年3月減息機率增 美匯回軟

鮑威爾指出，聯儲局面對兩種風險，包括過度加息令經濟放緩至超出必要的程度，以及加息不足夠控制通脹，現時兩種風險已變得更加平衡，利率處於「限制性區間」，似乎正在醞釀民眾希望出現的「軟着陸」，即使支出及產出增長放緩，物價壓力減弱，但就業市場仍保持強勁。

鮑威爾：聯儲局面對風險更平衡

鮑威爾續稱，截至今年10月美國過去6個月核心通脹年增長率為2.5%，強調通脹水平仍遠高於聯儲局目標，現時宣布戰勝通脹還為時過早，聯邦公開市場委員會（FOMC）將會「保持政策限制性」，直到政策制定者確信通脹率將穩步回落至2%目標，亦會準備在適當時機進一步緊縮，判斷何時實施寬鬆政策仍是言之過早。

鮑威爾發言後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，市場預期聯儲局明年3月減息的機率升至63.4%，高於前一天的43%；5月減息的機率增至89.3%，前一天為76%。美匯指數上周五亦一度跌0.37%至103.115，收市報103.354，跌0.14%，中斷連升兩日的表現，一周計亦向下，累計已連跌3周。