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經濟
香港地產

天水圍YOHO WEST首輪沽340伙 最快今加推 擬本周次輪推售

【明報專訊】市場焦點大型新盤、新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站YOHO WEST第1期，昨日首輪開售350伙，市場消息稱，項目首輪售出約340伙，佔可供發售單位約97%。發展商將於今日公布最新銷售部署，擬加推單位，計劃本周進行次輪銷售。

明報記者 甘潔瑩

在開售前收到逾1.8萬個意向登記、超額認購約51倍的YOHO WEST，昨日分兩組揀樓，A組大手客可優先認購，須購買最少一個3房單位，或至少兩個指定單位，每組買家最多可購買4伙單位；B組買家則可購買1至2伙。因涉及大批準買家，發展商亦加派人手在現場維持秩序及疏導人流。據悉，A組時段售出約68伙，而B組售出約272伙。

城軒昨售出1伙

另一方面，裕泰興地產旗下已屆現樓的土瓜灣單幢盤城軒，昨日開售首批30伙，折實均呎約1.8萬元，以先到先得形式發售。市場消息稱，該項目售出1伙。

大學閣4房6750萬沽

全新盤推售帶動一手市場氣氛轉趨熾熱，多個新盤餘貨亦錄成交，部分屬新盤豪宅項目。由華懋集團發展的薄扶林大學閣，昨日以招標售出一伙，單位為2座8樓A室，實用面積1584方呎，4房雙套間隔，成交價為6750萬元，實呎42,614元。買家鍾情項目位於西半山，單位可享維港景致，故購入自用。大學閣自2021年至今，共售出27個單位，總成交金額逾23.25億元。

新港人2175萬購星凱．堤岸3房

由中洲置業發展的火炭星凱．堤岸，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目昨日售出一伙，為3座32樓C室，實用面積945方呎，3房套連雙工作間設計，成交價2175.4萬元，實用呎價23,020元。據悉，買家為新香港人，鍾情項目鄰近港鐵站，交通方便，故購入單位自住。

楊聰永又稱，星凱．堤岸自今年9月重推以來沽出46伙，套現逾5.4億元，而項目自2021年10月開售至今，累售918伙，佔全盤1335伙的69%，套現逾95億元，平均呎價20,367元。

維港1號售出兩伙

至於中海外（0688）旗下已屆現樓、啟德跑道區維港1號，昨售出兩伙，其中一伙為2B座21樓A單位，實用面積656方呎，屬3房1套間隔，成交價1445.9萬元成交，實呎22,041元。

[香港地產]

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