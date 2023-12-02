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2023年12月2日星期六
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特斯拉交付首批Cybertruck 售47.6萬起
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地產代理跌穿4萬人 低高峰2661人 連跌8個月見3年半新低 12人爭一張單
CCL八大指數齊連跌兩周 近4年首見
租客830萬購逸瓏園銀主盤 7年跌18%
菱電薄扶林道138號上樓書
龍昇集團坪輋地申建逾2200伙
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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