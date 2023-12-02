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經濟

香港地產

龍昇集團坪輋地申建逾2200伙

【明報專訊】北部都會區發展如火如荼，城規會再接獲財團申建私人住宅，在港從事地基工程的龍昇集團（6829），就持有的打鼓嶺坪輋19.18萬方呎農地，申請改劃為「其他指定用途」土地，擬建6座住宅大廈，提供2205伙住宅，總樓面約134.28萬方呎。

據城規會文件顯示，上述申請地點位於打鼓嶺坪輋丈量約份第77約地段第796號及第1008號餘段和毗連政府土地，地皮面積約19.18萬方呎，龍昇集團是該申請地點中私人地段的唯一土地擁有人，向城規會提出以地積比率7倍作發展，計劃興建6座35至47層高住宅大廈，提供2205伙、平均面積513方呎的住宅單位。

磁帶大王沽信德中心蝕千萬

申請人亦在發展地點內，將提供一間100個服務名額的幼兒中心、一間提供60個服務名額的安老院舍，以及一個公共車輛總站作為規劃增益以服務本地社區，項目總樓面約134.28萬方呎。申請人指出，申請地點鄰近港鐵規劃中的北環線東延的坪輋站，予以改劃可釋放土地資源。

另外，核心區甲廈錄蝕讓個案，市場消息指出，由資深投資者「磁帶大王」陳秉志或相關人士，透過億海投資發展有限公司持有的上環信德中心的單位，上月底4464萬元易手，呎價約3.1萬元，較4年前以5472萬元購入，帳蝕約1008萬元或18%。

上述單位為信德中心西冀中層10室，面積約1440方呎，登記買家為華業企業有限公司，董事包括李首政、李勝堆及李映棐，其中李勝堆為全國政協委員。翻查資料，李勝堆去年12月已入市該廈，以8250萬元購入上述單位毗鄰的11室，面積2559方呎，呎價32,239元，購入後一直自用，外界估計，購入上述單位後將合併兩單位自用。

相關字詞﹕信德中心 陳秉志 城規會 龍昇集團 北部都會區

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