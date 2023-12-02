菱電薄扶林道138號上樓書

上述薄扶林道138號，原址為1幢樓高約6層高舊樓，早於1962年落成，菱電於2015年完成修訂契約補地價6737萬元，以樓面1.84萬方呎計，每方呎補地價約3669元。據樓書顯示，洋房提供的廚房配套家電以德國MIELE、惠而浦為主，市場估計稍後招標發售。

本月首日錄10宗一手成交

另外，踏入12月，恒地（0012）紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，昨連沽3伙特色戶、吸金約2850萬元，其中創項目最高成交價為29樓H室，3房1套間隔，實用面積490方呎連天台，成交價1189.81萬元、實呎2.42萬元；另創項目最高成交呎價單位為29樓G室，兩房間隔，實用面積345方呎連天台，成交價911萬元、實呎2.64萬元。同系長沙灣西洋菜北街曉柏峰，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，集團部署聖誕假期後加推應市。

曉柏峰擬聖誕假後加推

此外，恒地同系已屆現樓的港島東THE HOLBORN，售出A座3樓A10室，實用面積257方呎，1房間隔連平台特色戶，成交價718萬元、實呎2.79萬元。會德豐啟德MONACO MARINE，新錄專才客入市，以1592.4萬元購入第1B座21樓B室，實用面積574方呎3房間隔、實呎2.77萬元，據悉買家為夫婦，以專才身分來港工作，料受惠「先免後徵」新政策，估計可慳約179萬元辣稅。

嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，下周二起推出4伙，單位實用面積介乎4315至8583方呎，屬4房4套至5房5套間隔，其中包括兩伙特色大戶，截標日期為明年2月29日。