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經濟

香港地產

租客830萬購逸瓏園銀主盤 7年跌18%

【明報專訊】私宅租金持續上升之際，二手物業市場不乏租客轉租為買入市個案。中原區域營業董事陳沛堯表示，西貢逸瓏園1座高層F室，實用面積691方呎兩房連儲物房間隔、屬銀主盤，由區內租客以830萬元購入，實呎12,012元；原業主2016年以1012萬元購入，但其後淪為銀主盤，帳面貶值182萬元或18%。

市區方面，中原地產分行經理楊偉賢表示，大坑碧蘭閣中層B室，實用面積1255方呎4房間隔，連車位以1900萬元易手，實呎15,139元，買家為租客。原業主早於1974年以35萬元連車位一手買入，持貨近50年，帳面賺1865萬元或53倍。

雲暉大廈破半年冰封 5480萬沽

此外，跑馬地雲暉大廈二手交投冰封半年告開齋；利嘉閣營業董事余傑文表示，雲暉大廈B座高層2室連車位，實用面積1513方呎3房間隔、望馬場景，以5480萬元連車位易手，實呎36,219元；原業主2014年約4655萬元購入，帳面賺825萬元或18%。

利嘉閣分區董事陳鴻信指出，荔枝角曼克頓山新錄大額成交，1座低層A室，實用面積1821方呎4房雙套間隔，獲換樓客以3500萬元連車位承接、實呎19,220元，低市價約5%；原業主2011年以約3120萬元連車位買入，帳面賺380萬元或12%。

裕明苑3房料實蝕108萬易手

二手居屋方面，新錄蝕讓個案；香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳裕明苑B座高層09室，實用面積645方呎3房間隔，原業主累減60萬元或11%後，於居二市場以498萬元易手，實呎7721元；原業主2020年以577.5萬元未補價購入，帳面蝕79.5萬元或14%，連使費計有機會實蝕約108萬元或19%離場。

相關字詞﹕銀主盤 租金持續上升 裕明苑 曼克頓山 雲暉大廈 碧蘭閣 逸瓏園

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